Hořký konec dramatu. Češky vedly o dva góly, soupeřky dokonaly obrat při nájezdech

České hokejistky podlehly ve druhém vystoupení na olympijských hrách v Miláně Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech, třebaže vedly už 3:1. V osmé sérii rozstřelu rozhodla Ivana Weyová. Češky ve čtvrtek podlehly USA 1:5, a mají tak ve skupině na kontě jen jediný bod.
Češky se proti Švýcarsku v Santa Giulia Areně před bezmála devíti tisíci diváků, mezi nimiž byl i prezident Petr Pavel, po 92 vteřinách radovaly z vedení.
Po střele Šapovalivové nestihla gólmanka Maurerová přikrýt puk a Kaltounková jej bekhendovou dorážkou poslal pod jejím tělem do branky.
Další možnost měla Přibylová, ale v 8. minutě bylo vyrovnáno. Po chybě Trnkové překonala Hesovou z pravého kruhu Zimmermannová.
Za 77 vteřin se český výběr vrátil do vedení. Mrázová získala puk v levém rohu, našla bekhendem mezi kruhy Mlýnkovou, a ta překonala švýcarskou brankářku střelou na vyrážečku.
Když nevyužily další příležitosti Tejralová a Mlýnková, byly Švýcarky před první pauzou blízko vyrovnání. Müllerová trefila levou tyč.
Ve druhé části se stav nezměnil. Švýcarky se snažily vyrovnat a největší šanci měly v 38. minutě při vyloučení Čajanové. Stalderová nejdříve vystřelila, odražený puk poslala ze vzduchu do brankoviště na Enzlerovou, ovšem proti jejímu bekhendovému zakončení stihla zasáhnout Hesová.
Těsně před pauzou si Mlýnková vynutila faul Leemannové a po šikovné zadovce Mrázové se ještě dostala do šance. Maurerová však zasáhla levým betonem.
V úvodu závěrečného dějství Češky svou první přesilovku v utkání také nevyužily. Pokračovaly ale v náporu a zužitkovala ho v 47. minutě Plosová, která získala puk, ocitla se sama před Maurerovou a překonala ji střelou na vyrážečku.
V polovině třetí třetiny při trestu Trnkové snížila Wetliová, která do odkryté branky zakončila kombinaci Stalderové a Weyové.
V 57. minutě mohla pojistit náskok Mrázová, jenže bekhendovým blafákem švýcarskou brankářku nepřekonala.
V čase 57:40 se Švýcarky dočkaly vyrovnání. Teč Enzlerové propadla za Hesovou a puk dorazila za čáru Christenová.
Pětiminutové prodloužení nerozhodlo a nájezdy rozuzlila až v osmé sérii Weyová, která byla úspěšná při obou svých pokusech v rozstřelu.
Češky ve čtvrtek vstoupily do turnaje porážkou s favorizovanými obhájkyněmi stříbra ze Spojených států amerických 1:5.
Další zápas čeká tým kanadské trenérky Carly MacLeodové v neděli od 21:00 proti Finsku.
Hokej - ženy (Milán):
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Česko - Švýcarsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 2. Kaltounková (Šapovalivová, Hymlárová), 9. Mlýnková (Mrázová), 47. Plosová - 8. Zimmermannová, 50. Wetliová (Weyová, Stalderová), 58. Christenová (Enzlerová, Müllerová), rozhodující sam. nájezd Weyová. Rozhodčí: Henrikssonová (Švéd.), Hillerová (USA) - Clarkeová, Zachová (obě Kan.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 8927.
Sestava ČR: Hesová - Neubauerová, D. Pejšová, Trnková, Tejralová, Lásková, Čajanová, Seroiszková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pištěková, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Vocetková, Přibylová, Juříčková. Trenérka: MacLeodová.
