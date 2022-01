Hokejový tým zůstává po uzávěrce nominací na OH ve stejném složení

Předběžná nominace hokejové reprezentace na olympijský turnaj v Pekingu se k dnešní uzávěrce, do kdy byly možné jakékoliv změny bez udání důvodů, nezmění. ČTK to potvrdil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Tým, jak si jej vybrali generální manažer Petr Nedvěd s hlavním koučem Filipem Pešánem, čítá celkem 25 jmen.

Pešán po původně oznámené nominaci ve čtvrtek 13. ledna zdůraznil, že nominace ještě není konečná, a vyslovil domněnku, že se bude - i s ohledem na současnou situaci ve světě - ještě "dramaticky měnit". Nakonec ale mužstvo zůstalo i přes potíže s koronavirem u řady hráčů z KHL, kteří už se zapojili do přípravy, ve stejném složení. Poslední volné místo, které zůstávalo dlouho volné, zaplnil v sobotu obránce David Musil z Třince.

Ve výběru figurují tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Vedle nich sestavili Nedvěd s Pešánem také seznam se 30 náhradníky. "Do dneška bylo možné udělat změny, ale na nominaci, jak byla již dříve nahlášena, se nic nemění. K žádným změnám, které mohly nastat i na základě poklesu výkonnosti, nedošlo, nebyl k nim důvod. Teď už bude jakákoliv změna možná pouze ze zdravotních důvodů," uvedl Zikmund.

Dvanáctka reprezentantů z přerušené KHL má možnost se již od minulého pondělí připravovat na ledě O2 areny v Praze. Dnes trénovala pětice obránců Lukáš Klok, Libor Šulák, Ronald Knot, David Sklenička a Jakub Jeřábek a útočníci Radan Lenc s Lukášem Sedlákem. Dalších pět reprezentantů je v karanténě.

"Konečně se ten počet hráčů na ledě rozrůstá, takže i opticky to vypadá lépe. Nemáme ještě obsazený post brankáře, jak už se ale stalo v takových situacích tradicí, tak zaskočil jeden z kustodů Petr Šulan," dodal Zikmund k výpomoci bývalého gólmana.

"Začali jsme (minulý týden) ve čtyřech, pak jsme byli v pěti, ale po pozitivních testech nás bylo zase méně. Jsem tady už od pondělí a jsem hrozně rád za to, že jsme měli tuhle možnost. Bylo to o těžší, že nás bylo málo a člověk byl hodně v zápřahu, ale já jsem o to radši, protože jsem potřeboval pořádně trénovat," pochvaloval si obránce Lukáš Klok.

Národní tým naplánoval odlet na dvě skupiny. První část má odletět do Pekingu charterem s českou olympijskou výpravou ve čtvrtek 27. ledna. Druhá část hokejistů s hráči z extraligy a dalších evropských soutěží má letět 2. února. "Je to ale stále ještě živá věc, která se neustále vyvíjí. Jisté je, že část mužstva odletí 27. ledna, druhá dvěma letadly 2. února, ale jaké bude nakonec složení těch posádek, to se bude odvíjet od výsledků testů," uvedl Zikmund.

Před OH čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje vstoupí Češi ve středu 9. února zápasem proti Dánsku. O dva dny později se hokejisté v základní skupině B utkají se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do nějž postoupí přímo vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, doplní je lepší týmy z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.

Nominace českých hokejistů na olympijský turnaj v Pekingu (9.-20. února):

Brankáři: Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 21 reprezentačních zápasů), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 15), Patrik Bartošák (Chabarovsk/KHL; 18),

obránci: Tomáš Kundrátek (73 zápasů/8 branek), David Musil (oba Třinec; 47/0), Lukáš Klok (34/4), Ronald Knot (oba Nižněkamsk/KHL; 2/0), Vojtěch Mozík (48/4), Libor Šulák (oba Vladivostok/KHL; 43/5), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 63/5), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 56/1),

útočníci: Michal Řepík (89/27), Vladimír Sobotka (oba Sparta; 44/9), David Krejčí (Olomouc; 35/7), Tomáš Hyka (29/6), Lukáš Sedlák (oba Čeljabinsk/KHL; 12/5), Hynek Zohorna (44/6), Tomáš Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 110/18), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 157/40), Michael Frolík (Lausanne/Švýc.; 52/12), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 142/36), Radan Lenc (Chabarovsk/KHL; 41/7), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 22/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 32/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 22/2).