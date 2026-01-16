Hokejoví teroristé, zuří politik. Slovensko se hádá kvůli nominaci hráčů z Ruska

V žádné zemi nevyvolala hokejová nominace na únorovou zimní olympiádu takový rozruch jako na Slovensku. Důvodem je zahrnutí hráčů z ruské KHL.
Z hokejových účastníků turnaje v Miláně se o Kontinentální ligu opřela kromě Slovenska už jen Francie. Tam ale lední hokej není v popředí zájmu a šlo o jediného hráče, útočníka Stéphana Da Costu.
Slováci nominovali z ruské soutěže hned tři hokejisty: obránce Martina Gernáta z Jaroslavle, útočníka Adama Ružičku ze Spartaku Moskva a jiného forvarda Adama Lišku z Čerepovce.
Když šéf slovenského hokeje a generální manažer reprezentace Miroslav Šatan a trenér národního týmu Vladimír Országh předstoupili v týdnu před média, krajánci z KHL se pochopitelně řešili.
Téma totiž rozděluje (nejen) slovenskou společnost.
Kontinentální liga je svou strukturou provázaná s ruskou vládou, která na evropském kontinentě rozpoutala největší válku od konce té druhé světové. Boje na Ukrajině trvají už čtyři roky.
Povolávat z takové soutěže reprezentanty je pochopitelně kontroverzní.
Jeden z novinářů představil Šatanovi průzkum veřejného mínění, podle kterého 52 procent dotázaných schvaluje účast hráčů z KHL na olympiádě, zatímco 28 procent to odmítá.
„Je to uzavřené téma,“ reagoval bývalý vynikající forvard Šatan. „Nevím, odkud máte ta čísla, mně se zdá, že jsou jiná. Nikdo to nechce řešit, všichni chceme, aby válka skončila. Hráči s tím nemají nic společného. Jsou to slovenští občané, žádné zákony neporušili, a když mají výkonnost, zaslouží si být v reprezentaci,“ dodal k Ružičkovi, Liškovi a Gernátovi.
Do debaty se zapojili i politici. Největší poprask vyvolal bývalý europoslanec za středopravicovou stranu KDH Ivan Štefanec.
„Hokejoví teroristé se objevili v olympijské nominaci Slovenska, čímž Slovenský svaz ledního hokeje udělal naší vlasti opět obrovskou ostudu,“ spustil na sociální síti.
Gernátovi, Liškovi a Ružičkovi vyčetl, že „upřednostnili krvavé peníze“ a označil je za „morální odpad“.
Proti těmto ostrým slovům se část hokejového prostředí vymezila.
„Vyjádření pana Štefance je tragické,“ řekl webu Šport24.sk někdejší kanonýr Vincent Lukáč. „Nedá se to číst ani poslouchat, absolutně s tím nesouhlasím.“
„Oni si chtějí někde vydělat, někde hrát, nemá to nic společného s vojenským konfliktem,“ bránil Slováky v KHL. „Neuvěřitelné, jak se společnost dokáže názorově rozdělit.“
„Co pan Štefanec řekne na USA a jejich útok na Venezuelu? To by teď neměli přijít hráči z Ameriky?“ přidal Lukáč svou paralelu. K ní se jen sluší dodat, že NHL ani nižší AHL nejsou přímo spojeny s americkou vládou, na rozdíl od KHL stojí na prodeji vstupenek.
Vyjádřil se i bývalý trenér slovenské reprezentace Július Šupler. „Politici ať se starají o politiku a dělají něco dobrého pro lidi. Víckrát jsem tvrdil, že hráče z KHL bych nespojoval s politikou, válkou a tak dále,“ poznamenal.
