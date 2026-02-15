Hokejisté na olympiádě podruhé prohráli, se Švýcary rozhodlo až prodloužení

Čeští hokejisté ve svém posledním zápase v základní skupině olympijského turnaje v Miláně prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení. Rozhodl v 62. minutě Dean Kukan.
Ve skupině A český výběr, který už neměl reálnou šanci zajistit si přímý postup do čtvrtfinále, obsadil třetí místo a čeká ho tak předkolo.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka se v úterním předkole play off utkají s Německem, Lotyšskem, nebo Dánskem. Jméno jejich příštího soupeře určí další dnešní zápasy.
Aktualizujeme…
XXV. zimní olympijské hry:
Hokej - muži (Milán):
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Švýcarsko - Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 -1:0 )
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 48. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Suchánek (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.263.
Švýcarsko: Genoni - Fora, Marti, Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Meier, Hischier, Kurashev - Niederreiter, Suter, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, D. Špaček, Ticháček - Pastrňák, Hertl, Palát - Nečas, Kämpf, Chlapík - O. Kaše, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Faksa, Flek, od 41. navíc Tomášek. Trenér: Rulík.
