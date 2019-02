Hokejisté mají své malé olympijské zlato. Ovládli Evropský festival mládeže

před 1 hodinou

Tři zápasy, tři vítězství a na konci zlatá odměna. Čeští hokejisté do osmnácti let ovládli Evropský olympijský festival mládeže v Sarajevu, když ve finále porazili Bělorusko 2:1.

Svěřenci Karla Berana přehráli v základní skupině Rusko 2:1 a Švýcarsko smetli dokonce 3:0. Výhru ve finále zařídili Tobiáš Handl a Pavel Matěj.

"Byl to těžký zápas, dlouho se nám nedařilo dát gól. Všichni jsme ale věřili, že to nakonec vyjde," cituje server olympic.cz gólmana Jan Bednář. "Je to neskutečný pocit. Možná je to naposledy v životě, co hrajeme olympijský turnaj. Já jsem hrozně rád, že se povedl vyhrát."

Jako asistent vedl hokejovou sedmnáctku Libor Procházka, trojnásobný mistr světa a olympijský šampion z Nagana.

"Celkově je pro kluky olympiáda zkušeností k nezaplacení. Myslím si, že každá cesta za hranice je může v mladém věku obohatit. Bylo by super, kdyby se za pár let podíval někdo z nich i na dospělou olympiádu," dodal.

Na festivalu je to pro českou výpravu už druhá medaile, tu první vybojovala bronzová snowboardistka Marie Kreisingerová ve slopestylu.