Česko - Švýcarsko 1:2. Hokejisté inkasovali dvě branky během třinácti vteřin

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Pekingu došel do své vyřazovací části. Základní skupiny jsou minulostí, nyní jde o všechno. Čtyři celky si zajistily přímý postup do čtvrtfinále, dalších osm muselo do předkola. Z něj už postoupily týmy Slovenska a Dánska. Slováci po výhře 4:0 s Německem ve čtvrtfinále vyzvou USA, Dánové zdolali Lotyšsko 3:2 a utkají se zítra s Ruskem. Nyní ale půjde do boje český tým, pro který by konec před čtvrtfinále znamenal obrovský neúspěch. V cestě mezi nejlepších osm celků stojí českým hokejistům Švýcaři, se kterými se utkali už ve skupině a vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Vyrovnaný duel se čeká i dnes, hokejisté ze země helvétského kříže mají po skupinové fázi co napravovat.