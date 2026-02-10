"Hlavně projeď všechny branky." Vlhová je zpět, parťačka jí ale vrhla až na dno

Téměř po dvou letech a po dvou operacích kolene se objeví znovu na lyžích v ostrém závodě a rovnou na olympijských hrách. Petra Vlhová se v úterý odpoledne představí ve slalomu týmové kombinace. Slovenská šampionka se pokusí odvrátit poslední místo, na kterém s parťačkou Katarínou Šrobovou momentálně nachází.
Při posledním sjezdu nové olympijské disciplíny přišla chvíle, kdy všem slovenským fanouškům pořádně zatrnulo.
Katarína Šrobová, která ve 21 letech jela nejtěžší sjezd kariéry, měla jediný úkol, projet všechny brány a dojet do cíle tak, aby splnila kritéria pro start slovenské legendy Petry Vlhové, které se postaví v kombinaci do slalomu.
Jenže mladá Slovenka se s náročným svahem a již značně rozbitou tratí dost prala, snažila se neriskovat, ale v dolní pasáži těsně před cílem úplně vyjela z trati.
Na poslední chvíli se ale stihla vrátit zpátky a projet mezi tyčkami na poslední svah směrem k cíli. Ten protla se ztrátou více jak deseti sekund na vítěznou Američanku Breezy Johnsonovou.
Čas stačil až na poslední místo za dvěma českými závodnicemi a Argentinou, přesto ji přivítal bouřlivý potlesk slovenského týmu i nadšená Vlhová.
„Pro mě je vítězství už jen to, že tady po tom všem můžu být,“ řekla slovenským médiím Vlhová.
Bývalá mistryně světa v obřím slalomu a vítězka celkového hodnocení Světového poháru se zranila 20. ledna 2024 v domácím závodu Světového poháru v Jasné. Přetrhla si zkřížený i postranní vaz v pravém koleně a podstoupila operaci. Loni v březnu kvůli problémům s léčbou musela absolvovat další zákrok.
„Musíme být realisti, mám za sebou nějakých 40 dní na sněhu, jsem daleko od toho, abych byla ve formě a zase vyhrávala. Vždyť do konce prosince ani nebylo jasné, jestli to stihnu. Teď je ale koleno fajn a jsem šťastná,“ dodala Vlhová.
Poslední místo Slovenska zároveň znamená, že do slalomu naskočí jako první v pořadí.
Týmová kombinace pokračuje po úterní 14. hodině. Do druhé fáze disciplíny prošlo celkem 26 párů.
