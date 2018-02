Havlíčková start na olympiádě obrečela. Byla to premiéra všech premiér, rozplývala se

před 3 hodinami

Sedmnáctiletá Barbora Havlíčková se poprvé v kariéře představila na olympiádě. A po závodě ve skiatlonu slzela dojetím.

Pchjongčchang - Slzy dojetí nedokázala udržet běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková. Důvodem byla její olympijská premiéra, kterou prožila dnes ve skiatlonu na hrách v korejském Pchjongčchangu. Sedmnáctiletá talentovaná běžkyně, kterou od loňského roku trénuje Stanislav Frühauf, dojela na 43. místě.

"Mně přijde úplně neuvěřitelné, že jsem tady. Fakt bych přála každému sportovci zažít si, že na olympiádě dojíždí do cílové rovinky. Jako malá jsem si přála, abych mohla závodit na olympiádě," řekla novinářům Havlíčková.

Jako malá sledovala zlatý dojezd Kateřiny Neumannové, své mentorky, do cíle na olympiádě v Turíně 2006. "A přijde mi neuvěřitelné, že pár let poté jsem taky projela cílovou rovinkou. Sice ne úplně na takovém místě jako ona, ale je to fakt strašně krásný pocit," rozplývala se dívka z Vimperku. "Je to motivace k další práci. Není lehké dělat něco tak náročného, ale za tyhle pocity a momenty to stojí."

V dlouhém monologu poděkovala všem v čele s rodinou za podporu na cestě na olympiádu. "Byla to těžká cesta, ale v mém případě je pořád na začátku," řekla pátá dívka ze skiatlonu na nedávném juniorském světovém šampionátu. "Juniorské lyžování je opravdu o několik kategorií níž než to seniorské," uvědomila si.

Silné emoce, které prožívala, jí pomáhaly i na trati. Před startem se obávala, aby nebyla poslední, ale nechala za sebou 17 soupeřek. "Jsem s výkonem spokojená. Určitě nemusím odcházet se sklopenou hlavou. Byla to moje první soutěžní patnáctka a hodně náročná trať, tak myslím, že ta ztráta není takový výsledek, za kterých bych se měla nějak stydět. Jsem pořád na začátku," řekla.

Prožila hodně premiér. Poprvé jela na olympiádě i individuální závod mezi elitou, jelikož ve Světovém poháru ještě nestartovala a loni na MS byla členkou štafety. "Byla to pro mě premiéra všech premiér. Všechno je tu velké poprvé," smála se.

Do skiatlonu šla navíc uvolněně. Bez tlaku okolí na výsledek. "Každý sportovec musí počítat s tlakem, ale tady jsem nebyla absolutně nervózní. Mohla jsem překvapit jen sama sebe nebo ostatní, proto jsem si to strašně užila. Sbírám tu hlavně zkušenosti, bylo super, že jsem mohla vidět, jak to chodí," řekla Havlíčková.

Den před závodem šla na slavnostní zahájení her. Neumannové se přitom její účast v chladném pátečním nástupu na stadion příliš nelíbila. "Ví, že mám svoji hlavu. Uvědomuju si, že to úplně nejlepší nebylo, na druhou stranu si nemyslím, že by to mělo nějaký vliv na můj výsledek. Šly i Američanky, Němky a další," uvedla Havlíčková.

Byla ráda, že na trati viděla i vlajku z Vimperku. "Přijela skoro naše sousedka z Vimperku. Slyšela jsem je, zdravím je, udělalo mi obrovskou radost, že tady byli a mohli to vidět," řekla.