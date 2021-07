Gymnasta vyvrátil mýtus olympijských postelí proti sexu. Podrobil je přísnému testu

Zkušební komisaři pro autoškoly v pondělí vyhlásili zatím časově neomezenou stávkovou pohotovost. Důvodem je jejich nespokojenost s kroky ministerstva dopravy, které podle nich dlouhodobě ignoruje jejich požadavky. Komisaři chtějí především změny v procesu vzdělávání a státního dozoru. Do dnešního odpoledne do akce zapojilo zatím asi 110 komisařů, tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu. Sdělil to mluvčí Asociace zkušebních komisařů ČR Jan Bajgar. Ministerstvo už v pátek výtky odmítlo s tím, že s komisaři pravidelně jedná a jejich zástupci byli zapojeni i do vytváření nové legislativy.

Asociace avizovala vyhlášení stávkové pohotovosti v minulém týdnu. Do dnešních zhruba 15:00 se k ní zapojilo přes 110 komisařů. Ti dál pracují, ale zároveň prostřednictvím připravených letáků informují veřejnost o současném stavu a svých výtkách vůči ministerstvu. Podle Bajgara je pohotovost zatím časově neomezená, komisaři nyní chtějí jednat s ministerstvem. Pokud by nenastal posun, jsou podle Bajgara komisaři připraveni ke stávce. Termín, do kterého by chtěli dosáhnout dohody, zatím stanoven nemají.