"Když spadneš, musíš bojovat do konce." Jessen padal, ale docvičil jako Čáslavská

Sportovní gymnasta David Jessen při svém startu na olympijských hrách v Tokiu spadl v polovině ze šesti svých vystoupení kvalifikace víceboje. Na hrazdu se vracel dvakrát, sestavu docvičil, ale před prázdným hledištěm si za to nemohl vysloužit ocenění fanoušků jako Věra Čáslavská na hrách v Japonsku v roce 1964.

Čtyřiadvacetiletý Jessen, žijící v USA, startoval před pěti lety v Riu de Janeiro, kde obsadil ve víceboji 47. místo. Do Tokia se syn vicemistryně světa Hany Říčné dostal z pozice prvního náhradníka a cvičení v prvním ze tří sledů kvalifikace víceboje mu moc nevyšlo.

"Samozřejmě to mohlo být lepší, ale udělal jsem maximum. Dal jsem do toho všechno, tak nemůžu být naštvaný," řekl po nejspíše posledním velkém víceboji kariéry.

Soutěž zahájil prostnými a před začátkem byl nervózní. "Protože to bylo první náčiní. Zvládl jsem ale celou sestavu prakticky bez chyb, to jsem byl spokojený," řekl. Následně na koni našíř přišel první pád. "Nevím, ztratil jsem se v přítomnosti, ale bojoval jsem do konce."

Kruhy hodnotil jako dobré, po přeskoku se ale ocitl na kolenou. "Udělal jsem, co jsem mohl. Spadl jsem, stane se," pokrčil rameny. Po bradlech byl spokojený, ale při závěrečném cvičení na hrazdě se dvakrát nezachytil. "Moc se mi nestává, že bych spadl z Kovácse, ale je to sport," řekl. Do sestavy se vrátil a absolvoval stejný cvik znovu. "Protože když spadneš, tak se nepočítá. A už nevím, co se stalo. Asi jsem se trochu ztratil," komentoval druhou chybu a pád. Sestavu ale dokončil.

Vzdáleně tak napodobil legendární Čáslavskou, která v Tokiu 1964 získala zlaté medaile ve víceboji, přeskoku a na kladině a měla stříbro s týmem. Ve finále na bradlech spadla, ale na nářadí se vrátila, aby divákům ukázala dvojný obrat, který Japonci pojmenovali "ultra C". Od jednoho z fanoušků později dostala originální samurajský meč z 6. století.

"Je to trochu podobné. Když spadneš, musíš dobojovat do konce. Tak to dělala Věra Čáslavská a tak jsem přemýšlel i já, že musím jít sestavu až do konce," uvedl Jessen, který se s Čáslavskou potkal možná jednou v životě. "Když jsem byl mladej, ani si nevzpomenu."

Jessen přiletěl do Tokia v charterovém letu, z kterého jsou čtyři čeští sportovci v izolaci po pozitivním testu na koronavirus. Gymnasta proto neměl klidné spaní, aby nedopadl stejně. "Byl to stres. Nakonec to vyšlo, ale byly nervy," přiznal. V olympijské vesnici byl, ale měl určitá omezení. "Byli jsme jenom na pokoji, ale nemohli jsme jít třeba běhat. Mohl jsem se jenom protáhnout na balkoně, udělat nějaké stojky, špicary. Ale mohli jsme jít na trénink. Aspoň to."

Loni Jessen dokončil v USA na slavné univerzitě ve Stanfordu bakalářské studium medicíny a chystá se od podzimu na pokračování. Olympijský víceboj tak byl nejspíše jeho poslední, ale s gymnastikou úplně nekončí. "Budu se soustředit hlavně na studium. Když budu mít čas, tak si budu hrát na koni, na hrazdě. Uvidíme, co dál s gymnastikou," řekl.