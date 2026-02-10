Jedu na olympiádu pracovat, oznámila Gudasovi dcera. Tvrďák pojmenoval českou zbraň

Na olympiádě v Soči mu bylo 23 let a v reprezentaci debutoval spíš na hraně sestavy. Zato při druhé účasti pod pěti kruhy bude Radko Gudas jedním z prověřených lídrů českých hokejistů. Chvíle v Miláně zpříjemňuje tvrdému obránci početná rodina.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Svěřenci trenéra Radima Rulíka se připravují na čtvrteční ostrý start hvězdného turnaje proti Kanadě a v úterý trénovali za zavřenými dveřmi.
"Já jsem to ani nevěděl,“ přiznal Gudas. "V play off NHL je to ale běžné. Po jednom nebo dvou zápasech bude asi jasné, co jsme nacvičovali, nicméně je to krátký turnaj a musíme využít každé možnosti soupeře překvapit,“ dodal.
"Je vidět, že ta pravidla platila, protože mi na trénink nedovolili vzít ani děti,“ usmál se zkušený zadák Anaheimu, kterého v Itálii doprovází manželka Barbora, dcery Leontýna, Elvíra, Frída i syn Kvído.
Osmiletý Kvído byl před pár dny v Anaheimu přímo na ledě, když hrál Gudas poslední zápas v NHL před odletem na olympiádu. Při slavnostním ceremoniálu mával českou vlajkou.
Desetiletá Leontýna se v zámoří už před rokem proslavila zase jako reportérka. V několika videích zpovídala Gudase i jeho spoluhráče z Anaheimu a bavila svou bezprostředností.
V Miláně dělá rozhovory s českými sportovci pro Český olympijský výbor, tátovi prý sama oznámila, že na olympiádu letí pracovat.
"Týnka říkala, že dneska měli pracovní oběd v Českém domě. Užívá si to, v Anaheimu jí v tom hodně pomohli, možná jí dodali sebevědomí. Má k tomu sklony, má takovou správnou vyřídilku,“ smál se Gudas.
"Dokáže se ozvat, nedělá jí problém být hlasitá a aby všichni věděli, že tam je. Nestydí se, to já si raději sednu do kouta,“ přidal mistr světa z předloňského šampionátu v Praze.
"Každopádně jsou to krásné momenty, ze syna jsem byl v Anaheimu naměkko. Na dceru jsem hrdý, jak ji to baví, jak dokáže reagovat a pokládat každému hráči jiné otázky. Musím říct, že manželka s dětmi odvádí skvělou práci, když nejsem doma,“ podotkl Gudas.
"Možná pak dostane od Týnky jako manažerka nějaká procenta,“ uzavřel pobaveně.
Jako zbytek týmu už netrpělivě vyhlíží čtvrteční úvodní utkání proti Kanadě, kterou většina hokejové veřejnosti považuje za největšího favorita. S nejlepším hráčem světa Connorem McDavidem.
"Jak se brání? Musí to být týmová práce, jeden na jednoho to přes ten celý led moc nejde. Musíme se snažit všichni a hlavně musíme brát Kanadu jako celek. Není to jen McDavid a Nathan MacKinnon, hrozit budou Sam Reinhart, Brad Marchand, Sidney Crosby, Macklin Celebrini,“ jmenoval Gudas.
Věří ve skvělou připravenost všech tří českých brankářů i v to, že se Češi mohou dostat soupeři pod kůži.
"To platí pro jakéhokoliv soupeře. Zároveň musíme udržet nervy na uzdě, přesilovky budou rozhodovat. Je to krátký turnaj a během dvou tří minut může být hotovo,“ poznamenal.
"Takový zápas s Kanadou, to hraje člověk jednou dvakrát za život. Obecně pro Čechy znamená olympiáda strašně moc, už se těšíme, až to začne,“ doplnil Gudas, který chce v Miláně navázat na otce Lea, bronzového z Albertville 1992.
Úřad práce Česka povede někdejší ministerský náměstek Chlopčík
Generálním ředitelem Úřadu práce České republiky se stane Roman Chlopčík. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Chlopčík byl v minulosti náměstkem na ministerstvu práce a také vedl olomoucký úřad práce. Nový ředitel se má podle dřívějších informací ujmout vedení Úřadu práce ČR 15. února.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Svědectví z Kyjeva: Možná to v EU nechápou, Evropě hrozí 15 milionů nových migrantů
Na Ukrajinu se vrátily drsné mrazy, teploty od začátku týdne padají až k minus 20. Do toho pokračují ruské útoky na energetiku.
ŽIVĚOpozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela Sněmovny
Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.
ŽIVĚ4. den OH: Šokující slova. Místo oslav se medailista do kamery přiznal k nevěře
Sledujte události a zajímavosti ze čtvrtého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.