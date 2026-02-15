Gól Švýcarů neměl platit, vztekal se Sedlák. Český rozhodčí ho odehnal pryč

Prodloužení mezi Českem a Švýcarskem rozhodlo o tom, který tým skončí ve skupině druhý a půjde v prvních kolech play off olympijského turnaje papírově lehčí cestou. Gól dali švýcarští hokejisté, vyhráli 4:3 a mají jistotu, že na největší favority zatím nenarazí. Podle útočníka Lukáše Sedláka však jejich branka neměla platit.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Šlo o moment, který zásadně ovlivnil další průběh milánského turnaje.
Poražení Češi totiž půjdou v předkole na Němce, Lotyše, nebo Dány. A když to zvládnou, ve čtvrtfinále potkají Kanadu, nebo USA.
Vítězní Švýcaři? Nejdříve proti Itálii, nebo Francii. Pak proti Slovákům, nebo Finům.
"Já si ale myslím, že Švýcarů bylo na ledě moc,“ vracel se ke klíčové trefě Deana Kukana ze druhé minuty prodloužení Sedlák.
Gólu totiž předcházela akce českého týmu, při které Filip Hronek parádní přihrávkou od vlastní branky vyslal do úniku Romana Červenku. Jenže českého kapitána nepustil do zakončení Calvin Thurkauf, který chvíli předtím skočil do hry ze střídačky.
A to se Sedlákovi nelíbilo. Měl pocit, že Švýcaři špatně vystřídali a Češi měli dostat přesilovku. Místo toho se hra přelila na druhou stranu a Kukan zápas přesnou ranou ukončil.
"Červus mohl jet pomalu sám na bránu, oni tam střídali, byli čtyři metry od střídačky… V šesti nebo v kolika,“ kroutil hlavou rozčilený Sedlák.
"Ještě nám rozhodčí říkali, ať si dáváme pozor na střídání. A pak se stane tohle,“ pokračoval český útočník.
Z televizních záběrů je vidět, že když Červenka zpracovával Hronkovu přihrávku, bylo Švýcarů na ledě pět, tedy o dva více, než je v prodloužení přípustné.
Dva z nich odjížděli střídat a je na posouzení rozhodčích, zda v tu chvíli do hry zasahovali. Nebo zda za ně noví hráči ze střídačky naskočili příliš brzy.
"To je hodně hráčů na ledě,“ vykřikl v přímém přenosu České televize také spolukomentátor a bývalý útočník Jakub Voráček. Pak už se ale s komentátorem Robertem Zárubou k situaci nevraceli.
To Sedlák se po závěrečném hvizdu za sudími rozjel. "Říkal jsem, že si myslím, že hráli ve více lidech,“ opakoval.
Odpověď? "Ať jedu pryč,“ reagoval hráč Pardubic.
V debatě s ním byl přitom jeho krajan, český čárový rozhodčí Libor Suchánek. Ukazoval Sedlákovi, ať odjede, a jejich dialogu přihlížel Suchánkův finský kolega Onni Hautamäki.
Na rozdíl od mistrovství světa není na olympiádě pravidlem, že rozhodčí do zápasů svých zemí nezasahují. Hned první české utkání na turnaji řídil Kanaďan Wes McCauley, Češi přitom hráli proti Kanadě.
Suchánek působí jako čárový rozhodčí a zároveň jediný Čech v pruhovaném již od roku 2017 v NHL. Právě ta ho na turnaj pod pěti kruhy nominovala.
Radim Rulík neměl o situaci, která v prodloužení předcházela gólu, dobrý přehled. "Z té střídačky tam není vidět, musím se podívat z opakovaného záznamu,“ řekl český trenér novinářům.
Zato Sedlák byl z toho, jakým způsobem důležitý zápas skončil, pořádně rozčarovaný.
ŽIVĚLidé v zemi vyšli do ulic na podporu prezidenta. Demonstrace na Letné už má své datum
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes lidé sházejí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.
Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
Obama poprvé reagoval na "opičí" video. Vadí mu minimum studu v americké politice
Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval nedostatek slušnosti a studu v americké politice v první reakci na video sdílené nynějším šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na sociálních sítích, které Obamu a jeho ženu Michelle zobrazovalo jako opice.
Vitruviánský muž bez pohlaví. Italská televize čelí kritice za úpravu da Vinciho díla
Italská veřejnoprávní televize Rai čelí kritice za upravenou kresbu Vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho v olympijské znělce. Verze díla, kterou používá italská televize, má odstraněné mužské pohlavní orgány, píše agentura Reuters. Rai, která čelí kritice i za komentáře doprovázející zahajovací olympijský ceremoniál, uvedla, že pouze přebírá materiály orgánu Olympic Broadcasting Services.
Hokejisté na OH prohráli důležitou bitvu se Švýcary, nejspíš je čeká těžké play off
Čeští hokejisté ve svém posledním zápase v základní skupině olympijského turnaje v Miláně prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení. Rozhodl v 62. minutě Dean Kukan.