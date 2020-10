Česká kanoistika má novou hvězdu. Satková ale s olympiádou čeká, až zestárne

Česku vyrostla další velká naděje v kanoistice. Osmnáctiletá Gabriela Satková vyhrála zářijové mistrovství Evropy v Praze a jen velmi těsně těsně jí uniklo zlato z evropského šampionátu juniorů, který minulý víkend hostil polský Krakov. "Jsem doslova nadšená, o zisku některé z medailí jsem ani trochu neuvažovala,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S jakými očekáváními jste vstupovala do domácího evropského šampionátu šampionátu?

Mezi dospělými jsem startovala teprve potřetí, takže jsem chtěla být hlavně spokojená s předvedeným výkonem, který by mě mohl stačit na postup do finále. A to jenom proto, že některé kvalitní kanoistky ze Slovinska, Německa a Anglie do Prahy kvůli koronaviru nepřijely.

Měla jste však ještě určitou šanci na letenku do olympijského Tokia. Na to jste nemyslela?

Olympiáda je samozřejmě svátek všech sportovců a věděla jsem, že za určitých okolností bych se mohla do Tokia vydat. A přestože jsem dost důležitý krok ziskem zlaté medaile udělala, tak přece jen nakonec právem díky celkově lepším výsledkům pojede na olympiádu Fišerová. Ani v nejmenším nejsem zklamaná.

K účasti na této vrcholné sportovní akci je potřeba mít hodně zkušeností a skvělou psychickou sílu. Obojí ještě nemám, ale myslím si, že při svém mládí budu mít ještě možnost některých příštích her se zúčastnit. Čili - až trochu zestárnu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak jste titul evropské šampionky prožívala?

Bylo to něco nečekaného a úžasného, nejkrásnější chvíle mé dosavadní kariéry. Pořád nevím, jak jsem si pro ten nejcennější kov dojela. Po mě bylo na startu ještě pět kanoistek, takže jsem prožívala velké nervové vypětí s napětím, na jaké místo bude můj čas stačit. Od té krásné chvíle na stupních vítězů cítím, že tento úspěch posílil moje sebevědomí.

O víkendu jste na mistrovství Evropy do 23 let zjistila, jak vypadá stříbrná medaile. Neměla jste zlatý záměr?

Věřila jsem si, velice mě potěšilo první místo po semifinálové jízdě, ale na medaili jsem zase nemyslela. Navíc jsem z elitní desítky jela jako poslední, což nemám moc ráda, ale jízda se mi povedla. Vždyť za vítěznou Němkou Apelovou jsem zůstala pouhých šest setin sekundy. Podařilo se mi potvrdit, že mé pražské vystoupení nebylo náhodné, což mě samozřejmě těší a o zklamání z této velice těsné porážky nemůže být vůbec řeč. Spíš jsem zase překvapená, že jsem znovu našla medailovou cestu.

Jaká byla v Krakově, v porovnání s pražskými soupeřkami, konkurence?

Skoro všechny kanoistky z Prahy přijely i do Krakova. Jen Němky svoji sestavu změnily. Jinak trať byla dost náročná, ale zajímavá.

A jaký je váš nejbližší program?

Za dva týdny se zúčastním Světového poháru ve slovinském Tacenu, kam pojedu sbírat další potřebné zkušenosti. Tím letošní program bude uzavřený. Začátkem příštího roku bych se měla vydat někam za teplem. Většinou to bývá Austrálie, začíná se mluvit o SAE, ale současné divné době nikdo neví, kam se opravdu pojede.