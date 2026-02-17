Francouzi poslali domů svého zlého muže. Na ledě se pral a provokoval fanoušky

Francouzská hokejová federace (FFHG) vyřadila pro zbytek olympijského turnaje z týmu obránce Pierrea Crinona, jenž se v závěrečném utkání ve skupině popral s Kanaďanem Tomem Wilsonem.
FFHG v pondělí uvedla, že se Crinonovo chování neslučuje s olympijským duchem.
Crinon se popral s Wilsonem sedm minut před koncem nedělního utkání, které favorizovaná Kanada vyhrála jednoznačně 10:2. Oba za to podle pravidel mezinárodního hokeje dostali trest na pět minut a do konce zápasu.
Ačkoli federace IIHF hráče dále disciplinárně netrestala, Crinona si podle agentury Reuters pozval "na kobereček" prezident FFHG a zástupce šéfa francouzské delegace Pierre-Yves Gerbeau. Národní federaci vadilo chování obránce při odchodu do kabin, kdy gesty provokoval kanadské fanoušky.
"Provokativní chování Pierrea Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu," odůvodnila francouzská federace vyřazení hráče z týmu.
Francie ve skupině A prohrála i 3:6 s českou reprezentací a obsadila bez bodu poslední místo. Dnes se utká v předkole play off s Německem, vítěz tohoto zápasu postoupí do čtvrtfinále proti Slovensku.
