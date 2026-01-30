Forma načasovaná, tlak žádný. Jílek vyhlíží olympijské závody

Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vyrazil na olympijské hry v Miláně a Cortině d´ Amprezzo s vědomím, že se na nich může stát cokoliv.
V rozhovoru s novináři před odletem do Itálie si přál navázat na úspěšné výkony z této sezony, favoritů na medaile je ale podle něj víc. Cítí, že se stal pro soupeře hrozbou, stejně tak si ale i on hlídá je.
"Výsledky byly určitě super. Zajel jsem si osobák na 5000 metrů na nízko položené trati, takže myslím, že jsme formu načasovali dobře," připomněl Jílek druhou příčku z posledního dílu Světového poháru v Inzellu.
"Jak je vidět z celé sezony, tak jsem se na delších tratích pořád pohyboval na medailových umístěních. Doufám, že se to povede i na olympiádě," řekl.
Bronzový medailista z loňského mistrovství světa se stal díky výkonům v této sezoně jedním z aspirantů na cenné kovy.
Třikrát triumfoval v závodech Světového poháru - nejprve na 10.000 metrů v Heerenveenu, poté na poloviční trati v Hamaru a minulý týden i v Inzellu v závodě s hromadným startem. Na olympiádě pojede vedle pětky, desítky a "masáku" ještě závod na 1500 metrů.
"Určitě, soupeři si všímají všech, kteří jsou pro ně hrozbou. Ale to se týká i mě. Já mám také otipované všechny soupeře, kteří mě mohou ohrozit. Je to vzájemné," uvedl Jílek.
Přestože se zařadil mezi favority, tlak si nepřipouští.
"Může se stát hrozně moc věcí. Mám také hodně soupeřů, kteří patří mezi favority. Závod na 5000 metrů má teď jednu z největších konkurencí za poslední roky. Je tam hrozně moc favoritů na medaili a stát se může cokoliv," řekl Jílek.
Byl spokojený, že do dějiště olympiády odcestoval týden před zahájením. Věří, že se v dějišti rychle aklimatizuje.
"Hlavně je důležité si zvyknout na prostředí a led. Myslím, že mi to pomůže, že tam jedu takhle brzo," uvedl.
"Hala je netypická tím, že je dočasná. Po olympijských hrách se zbourá, takže uvidíme, jaká bude kvalita ledu. Předpokládám, že ale bude super," podotkl Jílek.
Mladý rychlobruslař nechtěl nic podcenit ani cestou. Po letištní hale i mezi novináři se pohyboval s respirátorem.
"Na letišti a v letadle je to hodně nebezpečné. Je tam klimatizace, někdo může zakašlat a blbou náhodou chytnete nemoc. Určitě to nechci riskovat," líčil.
Stejně jako Martina Sáblíková vynechá slavnostní zahájení. Do akce půjde poprvé 8. února v závodě na 5000 m. "Mám to dva dny před startem a asi upřednostním nějakou regeneraci," řekl.
Bude vnímat i derniéru Sáblíkové. "Je to i trochu smutné, že se loučíme s takovou legendou tohoto sportu. Ale je to také pochopitelné. Vlastně si to odsloužila a může si teď odpočinout," podotkl.
Sám si premiérové olympijské účasti v 19 letech váží. "Je to vrchol každého sportu, co existuje. A je to nejprestižnější akce, na kterou jsem se mohl dostat a kde mohu reprezentovat Českou republiku. Jsem z toho určitě nadšený," doplnil Jílek, kterého podpoří na všech závodech i rodina.
V souboji o druhé místo v tabulce Vary uspěly po nájezdech
Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 21. kola extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. O zopakování výsledku čtvrtečního duelu obou celků v rámci 47. kola rozhodl sedmnáctiletý útočník Petr Tomek, jenž se jednou prosadil i v základní hrací době.
Zemřela kanadská herečka Catherina O'Haraová, Kevinova matka z filmů Sám doma
V 71 letech dnes v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)
Otřes v čínské armádě. Komunisté se zbavili nejvlivnějšího muže. Měl donášet Američanům
Vedení čínské armády se otřásá v základech. V posledních letech z ní zmizelo několik vysoce postavených generálů. O uplynulém víkendu byl z velení odstaven i druhý nejmocnější muž čínských ozbrojených sil, generál Čang Jou-si. Obvinění jsou vážná: špionáž pro Spojené státy a korupce. Podle analytiků se ovšem za vším skrývá mocenský boj prezidenta Si Ťin-pchinga.
České hokejistky míří na olympiádu sebevědomé. Cíl je jasný: hrát o medaili
České hokejistky odjíždějí na olympiádu do Milána ve formě, s rostoucím sebevědomím a otevřenými medailovými ambicemi.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.