Finové otočili duel s Norskem, Švédům stačila k triumfu nad Němci jediná branka

Ve skupině C dál vítězí favorité, Finsko si poradilo s Norskem 5:1, Švédové porazili Němce 1:0.

Pchjongčchang - Hokejisté Finska zůstávají i po druhém vystoupení na olympijských hrách v Pchjongčchangu stoprocentní. V utkání skupiny C porazili Norsko 5:1, přestože ještě na začátku 17. minuty prohrávali. K obratu přispěl dvěma trefami talentovaný osmnáctiletý útočník Eeli Tolvanen, jenž se v úvodním duelu proti Německu (5:2) zaskvěl gólem a třemi asistencemi.

V druhém duelu skupiny Švédové zdolali Německo 1:0 a zůstávají bez ztráty bodů i bez inkasované branky. Jediný gól utkání vstřelil po 120 sekundách hry útočník Viktor Stalberg. Brankář Jhonas Enroth napodobil Viktora Fastha a udržel díky 28 úspěšným zákrokům čisté konto. Celkem čtyřikrát mu pomohla tyč.

Finové rozhodli až ve třetí třetině

Favorizovaní Finové měli sice v první třetině podle očekávání střeleckou převahu, jenže co se týká šancí, měli zpočátku navrch Norové. Nejprve těsně minul Bonsaksen, pak putoval jako první hříšník duelu na trestnou lavici Kontiola a Patrick Thoresen po obrovském závaru před Koskinenem v sedmé minutě otevřel skóre.

Následovaly v krátkém sledu tři přesilovky Finů. Zpočátku se v početní výhodě trápili, ale třetí příležitost už v 17. minutě využili k vyrovnání. Tolvanen napřáhl na kruhu pro vhazování a Haugen si s jeho střelou neporadil.

V 26. minutě pak Tolvanen pláchl všem a v zakončení předvedl svou šikovnost a chytrost, když jen zlehka nasměroval bekhendem kotouč mezi Haugenovy betony. Vyrovnání měl na holi Bastiansen, jenže netrefil finskou branku.

Zásadní úder zasadil tým Suomi soupeři v 43. minutě, kdy Savinainen využil zmatku v norských zadních řadách po Haugenově rozehrávce a zblízka skóroval. Definitivní pojistku pak přidal v přesilovce Lepistö a pátý gól vstřelil po velké hrubce Norů u vlastní branky v 57. minutě Manninen.

Švédům stačil jediný gól

Obhájci stříbra z minulých her v Soči po čtvrtečním vítězství nad Norskem 4:0 znovu splnili roli favorita, ale podařilo se jim to s velkými obtížemi. O první místo ve skupině C a přímý postup do čtvrtfinále budou Švédové bojovat v neděli od 13:10 SEČ proti Finsku, které má také plný počet šesti bodů.

Vstup do utkání vyšel Švédům skvěle a přesně po dvou minutách vedli. Za německou obranu se dostal Stalberg a z mezikruží překonal Pielmeiera. Němci mohli vyrovnat ve 12. minutě při Lindholmově vyloučení, při kterém trefil Kahun pravou tyč.

V úvodu druhého dějství se Švédové neprosadili při vyloučení Yannica Seidenberga a Němci nezužitkovali početní výhodu při Gustafssonově trestu. Krátce poté ve 27. minutě pomohla Enrothovi po ráně Moritze Müllera od modré čáry horní tyč.

Při sérii vyloučení v závěru druhé části se Němci dostali i na 70 vteřin do výhody pěti proti třem, ale neužitkovali ji. Kahunův pokus opět skončil na tyči a Švédové se pak ubránili i při Franssonově trestu.

I v závěrečném dějství dělali svěřenci trenéra Marca Sturma výběru Tří korunek velké problémy. Ve 47. minutě měli opět Němci smůlu, protože Schützova střela zamířila do pravé tyče. Švédové těsný náskok udrželi i při závěrečné power play, odolali tlaku a také Lander minul opuštěnou německou branku.

Skupina C:

Švédsko - Německo 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 2. Stalberg (Zackrisson, Bergström). Rozhodčí: Mayer (USA), Olenin (Rus.) - Kaderli (Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 3077.

Sestavy:

Švédsko: Enroth - E. Gustafsson, Ahnelöv, S. Kronwall, Bertilsson, Wikstrand, Fransson, Dahlin - J. Lindström, P. Lindholm, Möller - F. Pettersson, J. Lundqvist, D. Axelsson - Everberg, Lander, Omark - Zackrisson, Bergström, Stalberg - C. Klingberg. Trenér: Rikard Grönborg.

Německo: Pielmeier - M. Müller, Y. Seidenberg, Boyle, Ehrhoff, Hördler, Akdag, B. Krupp - Mauer, Kahun, Ehliz - Plachta, M. Goc, Wolf - Macek, Hager, Schütz - Kink, Fauser, Reimer - Noebels. Trenér: Marco Sturm.

Finsko - Norsko 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Tolvanen (Lepistö), 26. Tolvanen (Peltola), 43. Savinainen (Koskiranta), 48. Lepistö (Kontiola), 57. Manninen (Kontiola) - 7. P. Thoresen (Kristiansen, K. A. Olimb). Rozhodčí: Hribik (ČR), Iverson (Kan.) - Dahmén (Švéd.), McIntyre (USA). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4180.

Sestavy:

Finsko: Koskinen - Lepistö, Kivistö, Hietanen, Koivisto, Heiskanen, Ohtamaa, Kukkonen - Hartikainen, Kemppainen, Junttila - Peltola, Kontiola, Tolvanen - Manninen, J. Lajunen, Pyörälä - Enlund, Koskiranta, Savinainen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Norsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Bonsaksen, Sörvik, Johannesen, Ödegaard, Espeland - K. A. Olimb, P. Thoresen, M. Olimb - Rosseli Olsen, Bastiansen, Reichenberg - Salsten, K. Forsberg, S. Thoresen - Kristiansen, Roest, Röymark - od 21. navíc Trettenes. Trenér: Petter Thoresen.