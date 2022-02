Do toho, Rusko! Fasel rozčílil Finy: jejich historický úspěch shodil, sborné fandil

K jednáním o digitálních prioritách českého předsednictví Evropské unie dorazil v pondělí do Bruselu místopředseda české vlády odpovědný za digitalizaci Ivan Bartoš. Česko ve druhé polovině roku čeká vůdčí role při vyjednáváních o některých důležitých pravidlech spojených s digitální identitou, fungováním sociálních sítí či umělé inteligence.

Pokud by se současnému francouzskému předsednictví nepodařilo dotáhnout do konce vyjednávání mezi členskými státy a Evropským parlamentem o klíčových normách, které mimo jiné zpřísňují pravidla fungování velkých internetových platforem, bude osud jednání v rukou Česka. Podle Bartoše jsou pravidla pro digitální trhy a služby potřebná, protože jimi EU dohání proměnu fungování internetu a celé společnosti v posledních letech, na kterou evropské normy zatím nereagovaly. Podobně je to se zavedením elektronické peněženky a digitální identity, jejichž podrobnosti se budou ladit během českého vedení sedmadvacítky.

Naproti tomu regulace využívání umělé inteligence, kterou chce Česko v čele unie rovněž posunout vpřed, patří podle vicepremiéra k tématům, kde by EU mohla reagovat již na začátku očekávaného boomu.