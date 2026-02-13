Přeskočit na obsah
Fantazie! Adamczyková vyhlásila útok na zlato, s přehledem ovládla kvalifikaci

ČTK

Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.

Milan Cortina Olympics Snowboard
Eva Adamczyková v kvalifikaciFoto: Abbie Parr
Olympijské šampionce ze Soči 2014 Adamczykové se nejvíce přiblížila dvacetiletá Francouzka Léa Castaová, která na ni ztratila půl sekundy. Třetí příčku v kvalifikaci překvapivě obsadila teprve osmnáctiletá Švýcarka Noémie Wiedmerová, která za dvaatřicetiletou českou reprezentantkou zaostala o 83 setin sekundy.

Osmnáctiletá Karolína Hrůšová obsadila 23. místo.

Kvalifikace snowboardcrossu na ZOH rozhoduje jen o nasazení. Do osmifinále postoupí všech 32 závodnic.

Bolek Polívka v autorské inscenaci ztvárnil svého hereckého kolegu, divadelního a filmového herce Jiřího Pechu, který zemřel v roce 2019.
Báli jste se ve škole diktátů? Pojďte si na ně zavzpomínat s kvízem!
