Famozní Erbanová, na pětistovce získala bronz! Je to mazec, radovala se po závodě

před 5 hodinami

Česká rychlobruslařka Karolína Erbanová získala pro Českou republiku šestou medaili z olympijských her.

Pchjongčchang - V nejkratším sprintu byly rychlejší jen japonská mistryně světa Nao Kodairaová a dvojnásobná olympijská vítězka Korejka I Sang-hwa.

"To je mazec… Úžasné. Já nevím, co říct. Směřovala jsem tak dlouho," jen těžko hledala Erbanová slova po závodě. "Ještě mi to nedošlo," doplnila.

Pětadvacetiletá česká reprezentantka loni na mistrovství světa obsadila v Koreji čtvrté místo. Teď svůj tehdejší čas vylepšila o téměř o půl sekundy a to jí na pětistovce vyneslo první velkou medaili. Za domácí favoritkou, která má ve sbírce zlato z Vancouveru i Soči, přitom zůstala pouhou setinu sekundy. "Hned jsem věděla, že je to kvalitní čas a že by to mohlo dopadnout," řekla Erbanová, která předtím na kilometru dojela sedmá.

Rodačka z Vrchlabí jela ve dvojici s fenomenální Kodairaovou, která na pětistovce už dva roky nenašla přemožitelku, zvítězila v 15 závodech Světového poháru za sebou i tady loni na mistrovství světa. I tentokrát byla v Kangnungu neporazitelná a ke středečnímu stříbru na kilometru přidala kov nejcennější.

Erbanová se však za ní vyvezla k vynikajícímu času 37,34, který už překonala jen I Sang-hwa, a to o pouhou setinu. "Toho jsem si vůbec nevšimla. Zaregistrovala jsem to až po posledním páru, že jsem jí byla hodně blízko. I to je pro mě hodně důležitá věc. Že jsem nebyla třetí o parník, že to nebyl souboj Nao - I Sang-hwa a pak uvidíme, kdo bude třetí. Dotáhla jsem špičku," pochvalovala si Erbanová.

Když se v sobotu dozvěděla, že pojede ve dvojici s Kodairaovou, nejprve nebyla nadšená. "Zhrozila jsem se a říkala jsem si, že jsem dostala Černého Petra. Pak jsem se na to ale začala koukat jinak," řekla Erbanová. Pozitivní pro ni bylo, že nejela v poslední dvojici. "Protože jsem věděla, že to bude hrozně náročné na hlavu, na nervy. Hodně se tady čeká a bylo to vynervované," přiznala Erbanová. "Věděla jsem, že když budu u Nao, jedu dobře," řekla.

Nizozemky, které dosud v Koreji získaly sedm z dvanácti medailí a všechny zlaté, vyšly naprázdno. Nejlepší byla vítězka z kilometru Jorien ter Morsová na šestém místě.

Ještě v Soči se sčítaly časy ze dvou jízd, ale loni Mezinárodní bruslařská unie zavedla i na pětistovce jen jeden rozhodující závod jako v jiných disciplínách.

Ženy - 500 m: 1. Kodairaová (Jap.) 36,94, 2. I Sang-hwa (Korea) 37,33, 3. Erbanová (ČR) 37,34, 4. Herzogová (Rak.) 37,51, 5. Boweová (USA) 37,530, 6. Ter Morsová (Niz.) 37,539, 7. Golikovová (OSR) 37,62, 8. Goová (Jap.) 37,67, 9. Jü Ťing (Čína) 37,81, 10. Hudeyová (Kan.) 37,88.