Nabízel falšování testů, pak poslal sporný lék. Perušič popsal postup doktora ČOV

Byl prvním pozitivním testovaným českým sportovcem na covid-19 pod pěti olympijskými kruhy v Tokiu. Teď plážový volejbalista Ondřej Perušič v příběhu pro web bezfrazi.cz otevřeně popsal, co se dělo v zákulisí české výpravy po vypuknutí skandálu s nakaženými ve speciálním letu.

Perušič, který s parťákem Davidem Schweinerem jinak prožil životní sezonu, vždyť ve finále Světové tour skončili druzí, ve skrytu duše pomýšlel i na olympijskou medaili.

V leteckém speciálu vypravovaném Českým olympijském výborem se ale i přes očkování nakazil koronavirem. Nakonec strávil klíčové dny pro trénink v karanténě na hotelu. Český pár přišel o úvodní zápas a pak ve zbývajících dvou bitvách nezvládl vybojovat postup ze skupiny.

"Nechci kritizovat celý Český olympijský výbor, protože spousta jeho pracovníků nám nesmírně pomohla a opravdu se snažili nám všechno udělat snazší. Nicméně některé věci správně nejsou a nelíbí se mi," řekl Perušič pro Bez frází.

Největší kritiku si od něj vysloužil lékařský tým ČOV. Nejenže jeho členové nerespektovali hygienická nařízení, ale snažili se je prý záměrně i obejít.

"Hlavní lékař výpravy Jiří Neumann se vší vážností nabízel blízkým kontaktům nakažených, že jim vystříká čímsi nos, dá jakési kloktání a výsledek testu na covid následně vyjde falešně negativní," uvedl volejbalista.

Proti tomu se však ČOV ohradil. "Veškerá doporučení šéflékaře Českého olympijského týmu byla preventivního charakteru, tedy aby předcházela nákaze. Jakoukoliv manipulaci nebo nečestné jednání vylučujeme," uvedla pro ČTK ředitelka komunikace Barbora Žehanová v reakci na Perušičovo vyjádření.

Svérázně se ovšem odborník postavil i k volejbalistově léčbě. "Mně poslal pan doktor lék isoprinosin. Chvíli se nepodloženě věřilo, že by mohl předcházet nákaze covidem-19 či zlepšovat imunitu u nemocných. Nikdy se to nepotvrdilo a je to navíc lék s celou řadou vedlejších účinků. Neměl by se podávat bez předchozích konzultací. Žádné neproběhly," konstatoval Perušič.

Propuštění z izolace a následný start v turnaji si prý český olympionik nakonec dojednal sám emailovou korespondencí s japonským lékařem. Nikdo z české strany ho pak už nevyšetřil.

"Nikdo mi nenatočil alespoň EKG, nikdo mě nechtěl alespoň základně prohlídnout. Nikdo nevyloučil, že nemoc nezanechala nebezpečné následky. Jsou to pro někoho možná drobnosti, ale pro mě tvoří obraz podcenění celé situace," zlobil se.

Perušič se také vrátil k propíraném "covidovému" letu speciálem, který vypravil ČOV. Český reprezentant podotkl, že se během přípravy na hry snažil pro své bezpečí dělat opravdu hodně.

"Přesto jsem nemohl popřít, že jsem se během onoho inkriminovaného letu na lince Praha-Tokio nechoval stoprocentně zodpovědně. Roušku jsem měl na ústech asi víc než většina ostatních, ale zároveň i já jsem si ji na chvíli sundal. Tohle jsem novinářům hned přiznal. Přišlo mi to správné. O to víc mě mrzely reakce ostatních. Nikdo další zodpovědnost za svoje chování nepřijal. Ani doktor Voráček, ani Český olympijský výbor," divil se Perušič.

Beachvolejbalistovi vadí, jaký postoj někteří aktéři zaujali. "Pan Voráček dokola bude opakovat, že není jisté, že on byl pacientem 0. V tom má pravdu. Jisté to není. Zároveň je ale také pravda, že měl nakažené příbuzné v Česku a hned po příletu do Tokia byl jediným pozitivním. To kvůli němu šla část výpravy do karantény rovnou. Neomluvil se ani za to," zdůraznil Perušič.

"Myslel jsem si, že přiznám svou chybu a stejně k tomu přistoupí i ostatní. Lékaři, Český olympijský výbor. Pak bychom se z toho mohli poučit. Nestalo se," konstatoval.

Podobně jako Perušič přišli o šanci plnohodnotně startovat na olympijských hrách také plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, její parťačka Barbora Hermannová, stolní tenista Pavel Širuček nebo cyklista Michal Schlegel.