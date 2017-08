Chile, Alpy i Amerika. Ledecká před nabitým olympijským programem obletí svět

před 1 hodinou

Ester Ledecká, úřadující mistryně světa ve snowboardingu, má za sebou náročnou letní přípravu. Chce se v letošní sezoně zúčastnit i několika závodů ve sjezdovém lyžování a také na Zimních olympijských hrách v Koreji hodlá potvrdit svoji pozoruhodnou všestrannost. "Jsem zdravotně fit, v pohodě a na sezonu se moc těším,“ říká rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak jste spokojena s hlavní přípravou na letošní sezonu?

Bavila mně, protože byla nejen náročná, ale i zábavná. Mám radost a dobrý pocit, že na sezonu jsem připravena o něco líp, než loni. V dalších měsících mně tak budou čekat už jen dílčí tréninky se speciálním zaměřením.

Byla v něčem jiná, než předchozí?

V Řecku jsme strávili asi rekordních osm týdnů, takže větší dávka mířila do kondice. Nechybělo ani několik novinek, hlavně v oblasti silového cvičení a ve skocích. Jinak jsme se však s trenérem drželi původního konceptu, který před lety vymyslel můj děda (bývalý hokejista Klapáč - pozn.red.) a využívali jsme také dosud získaných zkušeností.

Kam vedly vaše kroky z Řecka?

Na ledovec, kde jsem si vyzkoušela snowboard i lyže. Zítra odlétám na tři týdny za sněhem do Chile, odkud se vydám na několik kempů do Rakouska a Švýcarska. Koncem října pak odletím do Spojených států, kde se během dvou týdnů zaměřím pouze na snowboard. V prvních prosincových dnech mě pak čeká první závod Světového poháru na lyžích v Kanadě.

Máte už představu o vašem programu na Zimních olympijských hrách v Koreji?

Kromě snowboardu se chci nominovat na lyžařské závody v Super G a v obřím slalomu. Sjezd a kombinace se, bohužel, kryjí s mým startem ve snowboardu Je to zatím jen představa, ale věřím, že se nestane nic mimořádného. Kdybych před olympiádou zjistila, že na to nemám, tak bych musela vymyslet něco jiného.

Nemáte už dnes obavu, že to bude pro vás téměř každodenní velká fyzická i psychická zátěž?

V předchozích sezonách mně tato náročnost nevadila, bez problémů jsem ji zvládla. Tak žádné obavy nemám ani před Koreou.

Není to však normální závod, jsou to olympijské hry…

Já beru olympiádu jako všechny ostatní závody, psychickému tlaku se snažím vyhnout. Do Koreje se těším, ale stejně tak i na všechny ostatní závody, které mám v letošní sezoně ve svém programu.