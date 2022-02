Ledecká se zaskvěla i na lyžích, od medaile ji v super-G dělilo 13 setin

Ester Ledecká skončila při obhajobě olympijského zlata v superobřím slalomu pátá. Od vítězné Švýcarky Lary Gutové-Behramiové dělilo trojnásobnou olympijskou vítězku 43 setin sekundy. Za bronzovou Michelle Gisinovou zaostala Ledecká v Jen-čchingu o třináct setin.

Česká "obojživelnice" startovala hned jako druhá, takže neměla žádné informace z tratě. Zařadila se o 1,39 sekundy před Rakušanku Ariane Rädlerovou, ale o šanci na zopakování šokujícího triumfu z Pchjongčchangu přišla vzápětí po dojetí později stříbrné Rakušanky Mirjam Puchnerové. Pak se před ni v rychlém sledu dostaly Gisinová, Tamara Tipplerová a Gutová-Behramiová a naděje na čtvrtou olympijskou medaili se rozplynuly.

Od startovního čísla osm výše ale už Ledeckou nikdo nepředjel a česká reprezentantka zaznamenala v super G nejlepší výsledek této sezony. "Na snowboarďačku dobrý," poznamenala závodnice, která v úterý zopakovala olympijský triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Pak měla jen dva tréninkové dny na lyžích. "Výsledek mi přijde skvělý. Spousta opravdových favoritek skončila za mnou a to tady lyžovaly, jsou to jenom lyžařky, tak si myslím, že to je dobré. Celkově jsem s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum a uvidíme, jak to půjde dál," hodnotila své úvodní vystoupení v areálu Jen-čching.

Závod se jí líbil. "Trať byla fajn. Asi jsem měla jet v některých pasážích víc napřímo, agresivně, ale dělala jsem, co jsem mohla, a zajela jsem nejlepší jízdu, které jsem v tu chvíli byla schopná," řekla Ledecká. V úterý ji čeká olympijský závod ve sjezdu, který je její silnější disciplínou. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu kvůli termínové kolizi se snowboardem musela sjezd oželet.

Úřadující mistryně světa Gutová-Behramiová získala ve třiceti letech první olympijské zlato. V roce 2018 ji Ledecká životní jízdou odsunula na čtvrtou příčku, tentokrát Švýcarka nenašla přemožitelku a po bronzu v obřím slalomu má z her v Číně už druhou medaili. Puchnerovou za sebou nechala o 22 setin a jako první lyžařka dokázala bezprostředně po mistrovství světa vyhrát v této rychlostní disciplíně i olympijské hry.

Uspěla i díky uvolněnějšímu přístupu. "Neměla jsem vůbec žádnou strategii, jenom jsem lyžovala. To byl vždycky v minulosti trochu problém - přemýšlela jsem o tom, co udělat a co udělat lépe. Teď jsem to jenom zkusila a jela," svěřila se celková vítězka Světového poháru z roku 2016, která třikrát ovládla hodnocení superobřího slalomu. Pod pěti kruhy měla do dneška ale jen dvě čtvrtá místa. "Miluji super-G. Řekla jsem si, že tohle není zase tak odlišná trať od těch, na kterých už jsem závodila," doplnila.

Je první švýcarskou vítězkou olympijského superobřího slalomu v historii, která začala v Calgary 1988. V cílovém prostoru se dlouho nechtěla radovat. "Byla jsem strašně nervózní, že někdo pojede rychleji. Snažím se si to užít, ale myslím si, že ještě budu potřebovat pár dní, aby mi došlo, co se děje," popsala své pocity.

Po rychlých výpadcích v obřím slalomu a slalomu tentokrát dokončila závod americká hvězda Mikaela Shiffrinová a obsadila devátou příčku.

Do cíle se dostaly i další dvě české reprezentantky Tereza Nová a Barbora Nováková, které na vítězku ztratily přes čtyři sekundy. Nová obsadila 33. místo, Nováková byla o tři místa za ní.