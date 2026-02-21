Emoce lítaly jak na horské dráze, zhodnotila Sáblíková svoji poslední olympiádu

Ze sportovního hlediska měly olympijské hry v Miláně pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou k ideálu daleko, přesto bude Itálii opouštět s úsměvem.
Trojnásobná olympijská vítězka si kvůli nemoci připsala start jen na trati 5000 metrů a obsadila 11. místo, i tak hodnotila svou šestou účast na akci pozitivně.
Sáblíková to řekla novinářům po závodě na 1500 metrů, kde v roli trenérky doprovodila na ovál reprezentační kolegyni a životní partnerku Nikolu Zdráhalovou.
"Bylo to dobrý. Myslím si, že za tuhle olympiádu jsem toho zažila víc než za celých 20 let předtím. Bylo to pořád nahoru dolů, emoce lítaly jak na horské dráze," usmívala se Sáblíková, která už s velkým předstihem oznámila, že po aktuální sezoně ukončí aktivní kariéru.
Start v Miláně brala i symbolicky, protože poprvé se na olympiádě představila v roce 2006 v Turíně.
Ještě před dvěma týdny věřila, že se bude na ledě loučit s lepšími výsledky. Zdraví ale bylo proti. Sáblíková onemocněla, přišla o závod na 3000 metrů a na 'pětku' nastoupila znatelně oslabená.
"Jak olympiáda začala smutně, ta pro mě nakonec absolutně geniální: Mety dvě placky, teď na střídačce (trenérka u závodu Zdráhalové). Samozřejmě prvních probrečených pár dní, pak můj závod. Nakonec dobrý. Nevěděla jsem, že se tohle dá stihnout za 14 dní," popsala osmatřicetiletá rychlobruslařka.
Vedle medailových úspěchů Metoděje Jílka, jenž získal zlato a stříbro, byla nakonec nadšená i ze svého jediného startu. Dostalo se jí velké podpory od fanoušků v hale a přestože dojela až jedenáctá, i závěrečných ovací.
"Nejhezčí tečku už mám za sebou. Myslím si, že tohle mi nic vynahradit nemůže. Celých čtrnáct dní, to pardon. To bylo nahoru a dolů," usmívala se rodačka z Nového Města na Moravě.
Sáblíková zažila v Miláně olympijskou rozlučku, za dva týdny by měla v Heerenveenu absolvovat poslední závod. Zda se představí na mistrovství světa, ale není stoprocentně jisté.
"Mně to pořád ovlivňuje zdravotní stav. Až přiletíme domů, měla bych jít na testy na kolo. Podle toho, co mi řekne doktor, buď pojedu a odzávodím ještě v Heerenveenu, anebo prostě už ne. Buď tahle pětka byl můj poslední závod, nebo ještě pojedu 8. března v Heerenveenu," řekla.
S olympijskými úspěchy Jílka, který po Sáblíkové převzal roli české rychlobruslařské hvězdy, opět po letech ožily v Česku i diskuze o stavbě první rychlobruslařské haly.
Trojnásobnou vítězku ankety Sportovec roku České republiky potěšil hudebník Pokáč, jenž na toto téma složil krátkou píseň takzvanou "Pokáčovu rychlovku".
"Přišlo mi to hrozně vtipný. Pokáč je člověk, který, když je nějaké téma, s ničím se nemaže. Přišlo mi to hrozně super. Sdílela jsem to, nejradši bych si to pouštěla pořád, protože mi to přijde hrozně vtipný. Škoda, že s tím nepřišel třeba o patnáct let dřív," smála se Sáblíková, která píseň sdílela na svých sociálních sítích.
