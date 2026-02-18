Eileen, stroj na peníze. Zrádkyně, slýchá "americká princezna“ a dál závodí za Čínu

Říkají jí sněhová princezna. Dívka ze San Francisca a studentka Stanfordu je zosobněním amerického snu. Jenže reprezentuje Čínu, kde platí za jednu z nejobletovanějších sportovních superstar. Díky modelingu a marketingu je nejlépe placeným sportovcem olympiády, miliony na její účet sype i čínská vláda. Mnozí Američané jí to nemohou odpustit, a tak vášně kolem Eileen Gu planou i v Itálii.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na první pohled by se tomu ani nechtělo věřit. Při účasti největších hokejových hvězd ze zámoří nebo ikon sjezdového lyžování Lindsey Vonnové a Michaely Shiffrinové je nejlépe placeným sportovcem olympijských her v Itálii freestyle lyžařka reprezentující Čínu.
Jenže kdo zná příběh Eileen Gu, překvapen nebude.
Podle časopisu Forbes si dvaadvacetiletá sportovkyně za uplynulých dvanáct měsíců vydělala 23,1 milionů dolarů. 100 tisíc na prize money na svazích, 23 milionů mimo ně. Na to s 20 miliony nestačí ani nejlépe placený hokejista NHL, Američan Auston Matthews z Toronta.
„Bylo to pro mě nesmírně těžké rozhodnutí,“ psala v roce 2019 na Instagram tehdy patnáctiletá lyžařka. „Jsem hrdá na svůj původ a stejně tak na to, že jsem vyrůstala jako Američanka,“ dodala, když oznamovala, že bude místo USA reprezentovat Čínu, zemi své matky.
Šlo o kontroverzní rozhodnutí, které ji možná na celý život postavilo do světel reflektorů.
Když v čínských barvách pod pěti kruhy vystoupila poprvé, bylo to před čtyřmi lety v Pekingu. Vše bylo naplánované tak, aby se právě tam stala hlavní tváří her. Její popularita tehdy v asijském světě doslova explodovala.
Ještě víc, když v osmnácti letech ustála obrovský tlak, získala zlato v Big Airu i na U-rampě, a přidala stříbro ze slopestylu. Stala se nejmladší olympijskou šampionkou ve freestyle lyžování v historii a zároveň první freestyle lyžařkou se třemi medailemi z jedněch her.
A také celosvětovou superstar. Marketingovým fenoménem, který v dnešním světě sportu prakticky nemá srovnání.
Lyžařka v Číně vystupující pod jménem Ku Aj-ling, které znamená „milovnice ledu“, získává obrovské prostředky díky reklamním smlouvám s globálními značkami. Mezi její partnery patří například Louis Vuitton, Tiffany & Co., Porsche, Red Bull, Victoria’s Secret nebo výrobce hodinek IWC Schaffhausen.
Prosazuje se i jako modelka. Zastupuje ji agentura IMG Models, objevila se na obálkách prestižních magazínů Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, GQ, Marie Claire nebo Time. Figuruje v kampaních luxusních módních domů a v roce 2022 debutovala na přehlídkovém mole značky Louis Vuitton. Rovněž spolupracuje i s řadou velkých čínských firem v oblasti módy, technologie nebo financí.
Není ale jen tváří na plakáty a tělem na mola. Gu fascinuje miliony fanoušků svým mozkem. V SAT - standardizovaném přijímacím testu používaném při přihláškách na americké univerzity - získala 1580 bodů ze 1600 možných.
Jde o téměř perfektní výsledek patřící k absolutní špičce uchazečů o americké univerzity. Gu si vybrala prestižní kalifornskou Stanfordovu univerzitu, kde studuje primárně mezinárodní vztahy.
Kritika na její adresu se ale objevuje pravidelně, největší sílu mívá pochopitelně během olympijských her.
Obvykle ji lze shrnout do základní teze: podle jejích odpůrců Eileen Gu těžila z amerických škol, amerických trenérů, svobody a kapitálu, a pak se rozhodla reprezentovat hlavního ideového protivníka Ameriky a nejmocnější autoritářskou vládu na světě.
Gu se navíc loni objevila v rozpočtu pekingského sportovního úřadu, podle nějž měla během tří let z Číny získat minimálně 7 milionů dolarů jako podporu přípravy na olympijské hry 2026.
Pro mnohé Američany je zrádkyní, zvlášť, když se do Číny nepřestěhovala, ale zůstává žít ve Státech.
„Amerika už má své zastoupení. Já chci budovat něco vlastního,“ uvedla v lednu pro Time. Prý chtěla pomoci rozvoji sportu někde, kde je teprve na začátku. V Číně bude mít větší vliv, než v zavedeném americkém systému, kde by byla jen jednou z mnoha.
Otázky na změnu občanství přicházejí pravidelně. „Nepovažuji to za relevantní,“ odpovídá většinou.
Na geopolitické dotazy reaguje pouze obecně, snaží se držet nekonfliktních témat, být minimálně neutrální, nebo dokonce pozitivní na všechny strany. Rozhodně nekritizuje Čínu, ale ani Spojené státy.
Na hrách v Itálii zatím doplnila svou úctyhodnou medailovou sbírku o dvě stříbra. Nejprve zopakovala druhé místo ze slopestylu z Pekingu, v pondělí pak skončila druhá také v disciplíně Big Air, kde obhajovala zlato.
Když se jí na tiskové konferenci jeden z novinářů zeptal, zda jde o získaná stříbra, nebo spíše ztracená zlata, nahlas se rozesmála.
„Jsem nejúspěšnější freestyle lyžařka v historii. Myslím, že to mluví samo za sebe. Vyhrát olympijskou medaili je pro každého sportovce zkušeností, která změní život. Udělat to pětkrát je nesrovnatelně těžší. Že bych tady ztratila dvě zlata je podle mě absurdní perspektiva. Dokazuji něco, co nikdo přede mnou nedokázal,“ vysvětlovala s širokým úsměvem na tváři.
Ještě přitom neřekla poslední slovo. Soutěž v U-rampě začíná ve čtvrtek kvalifikací.
