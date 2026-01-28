Ego dám stranou, tvrdí Dostál před OH. Kanada na úvod? Chemii bude hledat, věří

Spoluhráči z Anaheimu Radko Gudas a Lukáš Dostál uvedli během dnešního on-line rozhovoru, že už se jim do hlav vkrádají myšlenky na rychle se blížící olympijský turnaj v Miláně.
Stále se však naplno soustředí na boje o body v NHL, které jsou pro Ducks při jejich postavení na postupové hraně Západní konference mimořádně důležité.
Oba mají jistotu nominace na olympijský turnaj už od loňského června, kdy musely všechny týmy nahlásit první šestici vyvolených. Tehdy však bylo do startu pod pěti kruhy, kam se zástupci NHL vrací po 12 letech, relativně daleko. Teď je situace jiná.
"Stoprocentně už to má člověk někde vzadu v hlavě, ale máme teď takový rychlý měsíc, spoustu zápasů za sebou a před sebou ještě tři hrozně důležité zápasy s rivaly z divize. Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je pořád ještě naplno zaměřené na NHL," řekl Gudas.
"Vzadu v hlavě to někde mám, už nám chodí zprávy od Milana Hniličky (vedoucí týmu reprezentace) a další věci ohledně repre, ale čekají nás ještě tři zápasy, v nichž chceme získat co možná největší počet bodů," přikývl Dostál.
Zatímco pětadvacetiletý gólman zažije olympijskou atmosféru poprvé, o deset let starší řízný bek si zahrál už v roce 2014 v Soči.
"Jeden z nejkrásnějších sportovních zážitků... Byl jsem tam jako mladý se všemi hvězdami NHL, na které jsem koukal jako dospívající v televizi. Najednou jsi s nimi v kabině a hraješ s nimi za národní tým," vzpomínal Gudas na turnaj, který pro národní tým skončil prohrou 2:5 ve čtvrtfinále s výběrem USA.
"Když jsem tehdy odlétal, tak jsem si moc přál, aby další šance na olympiádě přišla co možná nejdříve, ale bohužel se to takhle protáhlo. Těším se náramně. A těším se, že si to užijeme zase s partou kluků, s níž už jsme něco zažili a dokázali," připomněl Gudas předloňské domácí mistrovství světa, které mělo zlatý konec.
Z tehdejšího mužstva ukázal reprezentační kouč Radim Rulík hned na 19 hráčů.
"Hráli jsme spolu v nároďáku a víme, co od sebe očekávat. Radim má s těmi hráči dobré zkušenosti a ví, že všichni mají na prvním místě tým před individualitami. Je to teď podobné jako před šampionátem v Čechách, kdy se také nominace probírala, ale nakonec z toho byl zlatý výběr," řekl Gudas.
Dostál v něm zastával post týmové jedničky. Pro OH je hierarchie gólmanů dosud obestřena tajemstvím, lze však očekávat, že má znovu nejlepší vyhlídky.
"Ještě jsme to neřešili. Ondra Pavelec (trenér brankářů) ví, že nás čekají ještě tři zápasy, za leden je to asi patnáct šestnáct zápasů, takže nás nechával být. Probereme to všechno až v Miláně," poznamenal Dostál, jehož v brankářské trojici doplňují Karel Vejmelka a Daniel Vladař.
"Jako gólman chceš samozřejmě vždycky chytat, ale teprve se dozvíme, jak to všechno bude. I já jsem ale připravený dát své ego stranou a plně respektovat rozhodnutí trenérů. Jsem rád, že můžu do Milána vůbec jet, protože je to nejvíc, čeho můžeš dosáhnout. A hrozně se na to těším," dodal Dostál.
Na přelomu listopadu a prosince pauzíroval tři týdny kvůli zranění, ale potvrdil, že už je zdravotně zcela v pořádku. Potvrzují to i jeho výkony z poslední doby, jimiž dokazuje nárůst formy po období z přelomu roku, které nebylo povedené pro Ducks a ani pro něho osobně.
"Upřímně řečeno se ale po návratu po zranění cítím pořád stejně. Liga má různé fáze. Padá hodně gólů, ale pak se to postupně utáhne a my jsme se také museli v tomto ohledu dost změnit. Začali jsme hrát mnohem více do obrany, což se pak projeví i na výkonu brankáře," vysvětlil Dostál.
Oba by rádi v Itálii navštívili i jiné sporty, ale nevidí to jako příliš reálné.
"Rád bych na nějaké lyžaře, ale je to dost štreka, takže to určitě nevyjde. Pro nás je to ale byznys, nejedeme si to tam užít, abychom se tam procházeli po Miláně a chodili na večeře. My jako sportovci někde vlezeme do letadla, jinde vylezeme, tam nás čekají tréninky a zápasy a pak zase vlezeme do letadla a odletíme," řekl Gudas.
"Rád bych viděl třeba biatlon nebo tak, ale je to všechno hrozně daleko. My v Miláně hlavně uděláme pro Českou republiku to nejlepší, pak se zase zabalíme a budeme pokračovat v NHL. Když však bude třeba alespoň nějaký prostor zajít na ženský hokej nebo na Martinu Sáblíkovou, bude super to vidět," doplnil Dostál.
Prvním soupeřem Česka bude 12. února favorizovaná Kanada. "Nejtěžší soupeř hned na začátku. Poznáme, jak na tom jsme, ale ve skupině to ještě neznamená tolik jako později. Záleží na každém utkání, ale díky systému nejdůležitější zápasy teprve přijdou," konstatoval Gudas.
"Myslím, že nebude špatné narazit na Kanadu hned na začátku. I oni budou chemii zpočátku trošku hledat. A nám to ukáže, na čem jsme," namítl Dostál.
