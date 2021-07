Bývalý premiér, ministr financí a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka po dvaatřiceti letech opustil stranu. Deníku Právo to potvrdily dobře informované zdroje blízké Lidovému domu. Sobotka podle listu do konce června nezaplatil partajní příspěvky, čímž mu podle stanov členství v ČSSD automaticky zaniklo. Sobotka na dotaz deníku, co ho vedlo k odchodu ze strany, nereagoval. Stejně tak se k tomu nevyjádřil ani současný šéf strany Jan Hamáček, který je na zahraničním jednání.