Dvě cesty na olympiádu. Češi hráče z KHL vynechali, Slováci svůj výběr obhajují

Češi hráče z KHL do olympijského týmu neberou, Slovensko ano. Vedení reprezentace dnes vysvětlovalo, proč se vydalo jinou cestou.
Olympijský hokejový turnaj v Miláně se ještě ani nerozehrál a už přináší jedno citlivé téma.
Zatímco česká reprezentace se rozhodla nenominovat žádné hráče působící v ruské KHL, slovenský tým s nimi počítá. Rozdílný přístup dvou sousedních zemí vyvolal debatu mezi fanoušky i odborníky.
Český hokej se po návratu hráčů NHL na olympiádu soustředí především na nejsilnější soutěž světa a na evropské ligy. V nominaci se objevují jména z NHL, Švédska, Švýcarska či domácí extraligy, ale žádný aktivní hráč z KHL.
Vedení české reprezentace svůj postoj neprezentuje jako zákaz, spíše jako výběr cesty, kterou považuje za správnou sportovně i hodnotově. Hráči z KHL zkrátka do aktuální koncepce nezapadají.
Na Slovensku je situace jiná. Tamní realizační tým se rozhodl nominovat i hráče, kteří působí v KHL, což okamžitě vyvolalo otázky, zda nejde o kontroverzní krok.
Generální manažer slovenské reprezentace Miroslav Šatan se proti podobným výtkám ohradil a zdůraznil, že rozhodování probíhalo čistě po sportovní linii.
„Nevím, odkud se berou některá čísla a interpretace. Hráče posuzujeme podle výkonnosti, ne podle ligy, ve které hrají,“ uvedl.
Podle Šatana není důvod hráčům bránit v reprezentaci, pokud splňují sportovní kritéria a neporušují žádná pravidla.
„Jsou to slovenští občané, nikomu nic nezakazujeme. Pokud mají formu a mohou pomoci týmu, mají právo reprezentovat,“ vysvětlil.
Zároveň připustil, že téma KHL je citlivé, ale odmítl, že by vedení svazu přehlíželo širší kontext. „My nejsme politici. Naším úkolem je postavit co nejsilnější tým,“ dodal.
Rozhodnutí Slovenska ale část veřejnosti přijímá s rozpaky. Kritici upozorňují na symboliku KHL v současné geopolitické situaci a ptají se, zda by reprezentace neměla jít cestou větší zdrženlivosti. O to výrazněji pak vyniká kontrast s českým přístupem, který je v tomto směru jednoznačný.
Olympiáda tak ještě před prvním vhazováním ukazuje, že sport a hodnoty se od sebe úplně oddělit nedají.
Česko a Slovensko zvolily rozdílné strategie a až turnaj v Miláně ukáže, která z nich bude úspěšnější nejen výsledkově, ale i z pohledu veřejného vnímání.
Slovenští hokejisté z KHL v nominaci na ZOH 2026:
Obránce: Martin Gernát (Jaroslavl).
Útočníci: Adam Liška (Čerepovec) a Adam Ružička (Spartak Moskva).
Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.
Okresní soud ve Vyškově v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku přehrál hovor, ve kterém zdravotnice a vojáci řeší se záchranáři, kam má jejich záchranářská sanitka do vojenského prostoru dojet, a co je se studentem. Trval přes deset minut a provázely jej zmatky.
Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.