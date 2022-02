Závodí za bratrance, který tragicky zemřel ve Vancouveru. Gruzie má hrdinu na saních

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce do několika týdnů předložit návrh pomoci pro firmy potýkající se s vysokým nárůstem cen energií. Rozšířit by se měla i pomoc pro domácnosti, kterým hrozí energetická chudoba. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy se 43 procentům členských firem zvýšily náklady na energie o více než 20 procent. Viceprezident svazu Radek Špicar v pořadu navrhl, aby šlo Česko cestou kompenzací nepřímých nákladů firmám v zasažených odvětvích stejně jako na Slovensku či v Německu.

Ministerstvo také chystá změny legislativy v energetice, aby se nemohla opakovat situace, kdy některý z dodavatelů energií nebude schopný splnit své závazky vůči klientům, jako v minulém roce například firma Bohemia Energy. Energetický regulační úřad, který loni situaci kolem Bohemia Energy nezabránil, už měl Síkelovi dodat návrh opatření, aby se problém neopakoval. Ministr to chce během jednoho až dvou týdnů vyhodnotit. Nevyloučuje ani personální změny na zmíněném úřadu.