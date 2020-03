Drahý odklad. Japonsko přijde přeložení OH asi na 147 miliard korun

Samotné Japonsko podle prvních odhadů bude stát odklad olympijských her 641 miliard jenů (v přepočtu asi 147 miliard korun).

Uvedl to Kacuhiro Mijamoto, profesor ekonomie univerzity Kansai, který se specializuje na ekonomický dopad her. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale upozornil, že odložení budou muset zaplatit všichni aktéři. V Japonsku počítají ztráty hoteliéři, problémy s kontrakty řeší lokální sponzoři a potíže čekají řadu dalších.

Olympijské hry byly poprvé v historii odloženy kvůli pandemii koronaviru. Místo letošního přelomu července a srpna se uskuteční v roce 2021. Přesný termín ještě MOV neoznámil, ale podle japonských médií by mohly začít 23. července 2021. To by znamenalo, že by se uskutečnily takřka přesně o rok později.

Je jisté, že odklad gigantické sportovní akce bude drahý. Pro pořadatelskou zemi by se náklady mohly v přepočtu blížit šesti miliardám dolarů, což by znamenalo dodatečné výdaje ve výši poloviny původního dvanáctimiliardového rozpočtu. Zhruba dvě třetiny výdajů tvoří přímé náklady například na další údržbu mnohdy dočasných sportovišť, nové vytištění marketingových materiálů nebo angažování nových dobrovolníků. Zbytek pochází z celkového dopadu na japonskou ekonomiku.

Problém mají lokální japonští sponzoři, kteří měli podepsané kontrakty v souhrnu za tři miliardy dolarů (bezmála 75 miliard korun). Na rozdíl od dlouhodobých partnerství sponzorů navázaných na MOV většina japonských firem uzavřela jen roční smlouvy. "Musíme se dohodnout, jestli náš současný kontrakt může být prodloužen, nebo musí být podepsán nový zohledňující dodatečné náklady. Není ani jasné, jestli můžeme dál používat naše reklamní práva, nebo ne," řekl agentuře Reuters zástupce jedné z dotčených firem.

Odložení olympijských her tvrdě dopadne na japonské hoteliéry, kteří mají velké ztráty už kvůli omezením proti šíření koronaviru. Pořadatelé budou muset vedle osudu olympijské vesnice, ze které měly být už letos v září byty k pronájmu a prodeji, řešit i další zařízení. Tiskové středisko pro tisíce novinářů mělo být ve výstavním komplexu na východě Tokia, jehož prostory se zamlouvají na dlouho dopředu. Není jasné, zda bude v novém termínu OH volný a souběh s jakoukoliv jinou akcí je podle provozovatele nemožný.

Na olympijské soutěže se už prodalo 4,5 milionu vstupenek. V Japonsku o ně byl enormní zájem, o majitelích lístků rozhodovala loterie. Pořadatelé ještě oficiálně neoznámili, jak s prodanými vstupenkami naloží, ale podle japonských médií by měly platit i příští rok.