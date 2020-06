Dostálova smůla. Má životní formu, ale nezávodí. Aspoň je čas na ryby, směje se

Kajakářský vicemistr světa Josef Dostál zahájil letošní sezonu se svoji skupinou už tradiční přípravou v zámoří, ale původně plánovaný návrat museli kvůli pandemii koronaviru o deset dní zkrátit. „Mně to ale nevadí, hlavně mě těší dobrá forma,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Byl jste hodně zklamaný z předčasného návratu z Kalifornie domů?

Naopak, předčasný návrat mě vůbec nemrzel. Celá zámořská příprava byla totiž plná dřiny, takže po velice náročných trénincích jsem byl už dost unavený. Navíc jsme splnili všechno, co jsme měli v programu, což mně v dalších týdnech pomohlo.

Po návratu vás čekala karanténa. Bylo to pro vás nepříjemné období?

Celé dva týdny jsme strávili v Račicích, kde jsme v tamním kanále byli sami. Ve vyznačených drahách jsme tam mohli i jezdit, takže s různými omezeními jsem neměl téměř žádné problémy.

V dalších týdnech jste se opět mohl věnovat tréninku?

Nekonaly se žádné závody, takže program tréninků i jejich náplň byly jiné, než ve stejné době před rokem. V kajaku jsem byl častěji a výkonnost se zlepšovala, což se projevilo na nedávných reprezentačních testech.

Co všechno vám tyto testy prozradily?

Potvrdily moji kvalitní přípravu a prozradily, že jsem rychlý. Bylo dost času na vyzkoušení některých nových věcí, na odpočinek i mé oblíbené rybaření (smích). Zní to možná trochu zvláštně, ale letošní příprava v pandemii bude asi receptem na příští rok, čili na předolympijské období.

Jaký je váš nejbližší program?

Zítra odjíždím na týdenní soustředění do Račic, potom ze stejného důvodu do Kadaně a pak se před srpnovým mistrovstvím republiky zase vrátím do Račic. Mezinárodní závody jsou zatím v nedohlednu, dokonce není potvrzeno ani mistrovství světa koncem září v maďarském Szegedu.

Řekl jste už, že vám mezinárodní styk nechybí. Platí to i na vrcholné akce?

Nenaříkám, ale nezávodit na mezinárodní scéně až do jara příštího roku by nebylo dobré. Nějaký závod bych samozřejmě rád jel. Není však v mých silách pro to něco udělat, takže zatím mě alespoň těší, že mé časy i v protivětru prozrazují dobrou formu.