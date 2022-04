Dopingové obvinění a pak Ukrajina. Ani jsme si medaile neužili, tvrdí Rusové

Tým kontroverzní krasobruslařské trenérky Eteri Tutberidzeové se vrátil ze zimních olympijských her zničený, řekl v rozhovoru pro web sports.ru choreograf této skupiny Alexej Železnjakov.

Vystoupení favorizovaných ruských krasobruslařek pod pěti kruhy výrazně poznamenal skandál kvůli pozitivnímu dopingovému testu největší favoritky Kamily Valijevové. Ta podle choreografa kvůli obvinění mentálně zestárla o desítky let. Olympijská šampionka Anna Ščerbakovová si nemohla úspěch užít i kvůli událostem, které krátce po olympiádě následovaly po ruském vpádu na Ukrajinu.

Mladinké ruské krasobruslařky tentokrát nebyly na olympiádě centrem zájmu jen díky mimořádně vysoké výkonnosti. Pozitivní test Valijevové, která navzdory tomu směla podmínečně závodit, náladu výrazně proměnil. Kritizované byly i trenérské metody Tutberidzeové. Po návratu z Pekingu nebyla na nikom vidět radost ze zlata a stříbra, které Ščerbakovová a Alexandra Trusovová získaly. "Všechny se vrátily vyčerpané, Eteri vypadala strašně. Na mou otázku 'Jak se máš?' odpověděla: 'Mám pocit, jako bychom se vrátily z vězení," řekl choreograf úspěšného týmu.

Evropská šampionka Valijevová tlak nakonec neustála a po pokažené volné jízdě skončila čtvrtá. "Nejdřív jsem na ní viděl depresi, ale příbuzní, přátelé a podpora milionů lidí ji z tohoto stavu dostali. Myslím si, že teď si to pamatuje jako zlý sen, ale ten pocit v ní zůstane po zbytek života. Příliš brzy nechali dítě zjistit, jak krutý a nefér je tenhle svět. Myslím, že mentálně po tak strašlivé životní škole zestárla o dvacet let," řekl o patnáctileté krasobruslařce.

Odmítá, že by zakázaný prostředek užila vědomě. "Ale jak teď máme něco dokázat? Ve světle nedávných událostí nikdo nebude naslouchat naší obhajobě, bohužel," uvedl s narážkou na sankce vůči Rusku po invazi na Ukrajinu. Ty se dotkly i sportovců, takže ruské krasobruslařky včetně olympijské šampionky Ščerbakovové nesměly na mistrovství světa.

A ve hře je stále ruské olympijské zlato ze soutěže družstev, pokud by se dopingový prohřešek Valijevové potvrdil. "Myslím si, že nás připraví o zlato jakýmikoliv prostředky a nakonec ho neuvidíme. Současná politická situace v tom bude hrát velkou roli. Dát nám zlato by znamenalo uznat Rusy jako vítěze. To Západ nedovolí," myslí si Železnjakov.

Kariéra sedmnáctileté olympijské vítězky Ščerbakovové se může podle něj ubírat různými směry. "Anna je člověk jako každý jiný, vytváří si a má své vlastní životní plány. Pokud by se rozhodla ukončit sportovní kariéru, tak si myslím, že by to všichni akceptovali. Ve sportu dosáhla všeho. Ale já bych byl rád, aby ještě bruslila," poznamenal.