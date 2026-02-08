Dojemný vzkaz od Sáblíkové. Popsala, jak si její nástupce Jílek šel za snem

Česká rychlobruslařská královna Martina Sáblíková poslala dojemný vzkaz svému nástupci Metoději Jílkovi, jenž získal na olympijských hrách v Miláně stříbrnou medaili v závodě na 5000 metrů.
"Mladík opět přepisuje historii. Klobouk dolů. Premiéra jak vyšitá," ocenila Sáblíková Jílkův výkon na facebooku.
"Odhodlání a plné nasazení se soustředěním. Nezalekl se ničeho a šel si za snem,“ popsala trojnásobná olympijská vítězka cestu devatenáctiletého rychlobruslaře.
„Díky, Mety. Byla to skvělá podívaná," připojila Sáblíková, jež se účastní her naposledy.
Do závodu na 3000 metrů nemohla nastoupit kvůli nemoci, v Miláně by se však měla představit v závodech na 5000 a 1500 metrů.
Česká rychlobruslařská ikona, jež pod pěti kruhy získala sedm medailí, je už na šestých hrách, zato Jílek dnes debutoval. A premiéru hned ozdobil stříbrem.
"Martina na tom teď není zdravotně úplně nejlépe, takže jsem s ní pět šest dní mezi čtyřma očima nemluvil. Žádné rady mi tak nedávala. Psala mi, že mi přeje hodně štěstí a takové věci. V tomhle je fakt super týmový kolega,“ pochválil zkušenou reprezentantku po závodě.
„Od ní jsem dostával zprávy, ať to dám, ať zajedu dobře. To mě hodně potěšilo," přiznal Jílek, jenž se stal první českým mužem, který získal na olympiádě v rychlobruslení medaili. Mezi ženami to kromě Sáblíkové dokázala ještě v Pchjongčchangu Karolína Erbanová v závodě na 500 metrů.
