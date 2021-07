Do Tokia na pár týdnů? Kdepak. Balvín zůstane v Japonsku téměř rok, přiveze i psa

Český basketbalový reprezentant Ondřej Balvín už po olympijských hrách v Tokiu zůstane v Japonsku na celou sezonu. Čerstvá posila nováčka tamní nejvyšší ligy Gunma Crane Thunders ze španělského Bilbaa pozná zemi svého nového angažmá poprvé.

"Čeká mě do Japonska premiérová cesta, nikdy jsem tam nebyl. Několikrát jsem plánoval, že bych si chtěl udělat prázdniny v Asii, ale bohužel jsem na to nikdy neměl čas. Teď se toho dá využít, že tam zůstanu dalších deset měsíců," řekl Balvín v rozhovoru v novináři.

Po olympiádě se mu už nevyplatí letět zpátky. "Sezonu začínáme 16. srpna. Kdybych se vracel do Česka, tak bych musel do čtrnáctidenní karantény a tím se jí vyhnu. Při tom, jaké jsou restrikce, tak budu mít nějakých deset dvanáct dnů před začátkem sezony. Aspoň to využiju, že budu cestovat," popsal přesun do klubu působícího v Maebaši.

V novém angažmá se bude muset dlouho obejít i bez svého flat coated retrívra Charlieho. "Přijede až v půlce sezony, protože potřebuje sérologické vyšetření. Chce to japonská vláda a musí se počkat půl roku," vysvětlil Balvín. Právě se svým psem přitom v sezoně odpočívá. "Vyjdu si s ním na procházku a člověk u toho hodně relaxuje. Já u toho dokážu krásně vypnout a od všeho se oprostit," řekl.

Do Japonska se vydá s větším množstvím zavazadel než jeho spoluhráči. "Mám pár svých dalších věcí, asi dvě tašky navíc. Mám svůj počítač, jsem takový trošku nerd, tak si to beru všechno sebou," prohlásil Balvín, který má minoritní podíl v esportu v profesionální organizaci Sampi, kterou založil fotbalový reprezentant Jakub Jankto.

Postup na olympijské hry v Tokiu vzbudil ohlas i v Balvínově novém angažmá. "Mluvil jsem s trenérem, ten mi gratuloval. Taky pár lidí z klubu, i fanoušci reagovali na nějaké story na instagramu, takže nějaký ohlas to má. Ale jak se v Japonsku staví k olympiádě, tak tam to zase tak velké není," řekl.

Původně plánoval dovolenou na Mallorce, k níž nakonec v nabitém programu nedošlo. "Zůstal jsem v Česku. Tím, jak se po olympiádě nemůžu vrátit, tak jsem měl povinnosti. Musel jsem běhat po úřadech a vyřídit si vízum. Prázdniny jsem nakonec neměl skoro žádné," podotkl Balvín.

Věří, že tým bude v Tokiu ještě sehranější. Před kvalifikací v kanadské Victorii totiž ve všech pěti přípravných zápasech chyběli kapitán Tomáš Satoranský z Chicaga, Jaromír Bohačík ze Štrasburku a Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul.

"Největší problém byla ze začátku naše nerozehranost tím, že se tři kluci připojili na poslední chvíli. To je jednoduchá věc, která se dá dohnat během pár tréninků. Byl to jeden zápas, a pak se to všechno změnilo. Teď ještě musíme zamakat na vyhazování proti presu, s tím jsme měli v Kanadě problém s Uruguayí a Kanadou," podotkl Balvín.

Se 217 centimetry nejvyšší člen celé české olympijské výpravy měl jen drobné potíže s oficiálním oblečením výpravy.

"Z toho normálního oblečení všechno sedlo, je to příjemné, jako věci na trénink. Jediné, co ne, tak byl kalhoty z našeho kroje, kde by se mi hodilo, aby byly trošičku delší. Asi se to tak nosí, tak to tak beru," smál se Balvín.