Vondroušová utěšovala končící Nizozemku, na tenisovém apartmánu si užívá legraci

Tenistka Markéta Vondroušová obešla po premiérové výhře na olympijských hrách v Tokiu síť a Kiki Bertensovou objala. Prohra s českou levačkou totiž byla pro Nizozemku posledním zápasem dvouhry v kariéře.

Vondroušová ve skoro dvouhodinové bitvě doprovázené zvuky cikád, havrana či zvonkohry porazila bývalou světovou čtyřku Bertensovou 6:4, 3:6 a 6:4. Po klepnutí raketami u sítě se Bertensová na lavičce rozplakala a Češka ji přišla dojemně uchlácholit.

"Je hrozně fajn a bylo mi to líto. Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale na druhou stranu mi to bylo fakt líto. Ona je strašně hodná a přeju jí všechno nejlepší," řekla Vondroušová.

Sokolovská rodačka nevěděla, jestli může Bertensovou obejmout už u sítě kvůli opatřením proti koronaviru. "A když jsem ji viděla, jak tam brečí do ručníku, tak jsem za ní ještě šla. I když to asi nesmíme, tak snad nedostanu nějakou pokutu," řekla dvaadvacetiletá hráčka.

Shodou okolností nedávno přemítala, že musí být hrozné soupeřce končit kariéru. "Že bych nechtěla, aby se mi to někdy stalo, a stalo se mi to hned teď. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem vyhrála. Je to trochu smutné, ale takový je sport," uvedla tenistka.

Ve vyrovnaném utkání ustála na začátku rozhodující sady několik brejkbolů. "Kdybych ten game prohrála, bylo by asi těžký získat její servis," řekla Vondroušová a rozhodující brejk získala na 3:2. "Udělala chyby, čímž mi pomohla. Jinak jsme se ale tahaly fakt o každý míč."

Z první olympijské výhry na olympiádě měla radost i proto, že po nominaci dostávala negativní reakce. Do českého kvarteta pro dvouhry se dostala poté, co využila chráněného žebříčku z roku 2019, kdy byla po finále Roland Garros čtrnáctá na světě. "Jsem moc ráda, že tady můžu být a vyřadila jsem nasazenou (šestnáctku)," řekla aktuálně 42. hráčka dvouhry WTA.

Užívá si pobyt v olympijské vesnici. S Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou a Barborou Krejčíkovou mají tenisový apartmán a v něm každá svůj pokoj. "Takže se docela poznáváme. Je to sranda. Holky jsou fajn. To se nikdy nestalo," pochvalovala si Vondroušová. "Akorát jsou tam papírové zdi, tak slyšíme všechno, kde zvoní jaký budík. Ale jinak je to super."