Diskvalifikace! MOV nepustil na start Ukrajince s helmou se zabitými sportovci

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy.
Heraskevyč chtěl startovat s helmou s fotografiemi zabitých sportovců během ruské invaze na Ukrajině navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru.
MOV své rozhodnutí odůvodnil tím, že by její použití znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření.
Dnes ráno před začátkem závodu se Heraskevyče snažila přesvědčit ke změně postoje i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.
MOV podle svého dřívějšího prohlášení svolil ke kompromisu a umožnil Heraskevyčovi nosit smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.
Závodník přesto uvedl, že v "helmě k uctění památky zesnulých" navzdory zákazu pojede.
"Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je," prohlásil v úterý. "Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě. Používal jsem tu helmu včera (v tréninku), používal jsem ji dnes, použiju ji zítra a použiju ji v den závodu," dodal sedmadvacetiletý ukrajinský skeletonista.
Heraskevyč v helmě absolvoval pondělní tréninky a poté se obrátil na MOV s žádostí o schválení designu. Vyobrazení podle něj vzdává hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád.
"Takže patří do olympijské rodiny," argumentoval Heraskevyč. Předtím novinářům řekl, že některé z obětí ruských útoků byli jeho přáteli.
Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, a biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022.
Zamítavý verdikt padl po schůzce představitelů MOV se závodníkovým trenérem a ukrajinskou delegací. Design helmy podle MOV odporuje pravidlům o politických projevech.
Organizace uvedla, že všichni sportovci musí mít zajištěnou možnost soustředit se na výkony v bezpečném prostředí neovlivněném konflikty ve světě. Výjimečnou možnost nosit alespoň černou pásku označil MOV za dobrý kompromis.
"Snažili jsme se vyjádřit soucit a pochopení s jeho přáním. Nebudeme mu bránit v projevech na tiskových konferencích, v mixzóně a jinde. Považujeme to v této situaci za dobrý kompromis," uvedl mluvčí MOV Mark Adams.
Zákaz používat helmu s fotografiemi zabitých sportovců na sociální síti X zkritizovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
"Více než 650 ukrajinských sportovců se nikdy nepředstaví na olympiádě. Zabili je Rusové," uvedla šéfka ukrajinské vlády.
"Vzhledem k této skutečnosti je rozhodnutí zakázat helmu našemu závodníkovi ... naprosto špatné," napsala. "Vzpomínka na mrtvé není politika. Je to důstojnost," podotkla také Svyrydenková.
Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem "Ne válce na Ukrajině".
Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal. Nyní se zavázal, že bude olympijská pravidla dodržovat, ale zároveň hodlá upozorňovat na ukrajinskou situaci.
Ruská armáda Ukrajinu napadla na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina 24. února 2022.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Tři měsíce bránili symbol války. Rusové je drží v krutých podmínkách
Před čtyřmi lety bylo na Ukrajině většinou lehce nad nulou. Teploty sice padaly i pod ni, ale zima nebyla tak krutá jako ta letošní. Mnozí západní, a dokonce i ukrajinští představitelé v té době ještě nevěřili, že Rusové zaútočí a že rozpoutají válku velkého rozsahu. Jenže 24. února začala invaze, která mezitím zasáhla většinu země. A někteří Ukrajinci jsou po celou tu dobu v ruském zajetí.
Katastrofě pilot zabránil v poslední chvíli. Odborníci vyšetřují letecký incident u Křivoklátu
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vyšetřuje jako vážný incident lednový manévr letadla portugalského dopravce, při kterém se letoun poblíž Křivoklátu ve velké rychlosti dostal nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na lince z Lisabonu do Prahy srážce s terénem zabránil. Napsala to ve čtvrtek Mladá fronta Dnes (MfD).
Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly
Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.
Jílek to bude mít v kariéře těžší než Sáblíková, varuje někdejší rivalka slavné Češky
Zatímco Martinu Sáblíkovou čeká ve čtvrtek možná poslední olympijský závod kariéry, devatenáctiletý talent Metoděj Jílek už v neděli založil pod pěti kruhy medailovou sbírku, kterou hodlá rozšiřovat. Někdejší rivalka české rychlobruslařské královny Anni Friesingerová-Postmaová zvážila, kam by to český mladík mohl dotáhnout.