Sport

Debakl je velkou komplikací, ale šance na přímý postup žije. Co Češi potřebují

Sport

Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje v Miláně porážkou od Kanady. Hlavní komplikací pro další vývoj je ale skóre 0:5. Aby si svěřenci trenéra Radima Rulíka udrželi reálnou šanci na přímý postup do čtvrtfinále, potřebují hned v dalším utkání rozdrtit Francii.

Zklamaný Michal Kempný po zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Zklamaný Michal Kempný po zápase Česko - Kanada na ZOH 2026Foto: REUTERS
Je to lákavá meta. Kdo si během náročného programu ve skupině, spočívajícího ve třech zápasech ve čtyřech dnech, zajistí přímý postup do čtvrtfinále, bude si moct před klíčovým zápasem turnaje dva až tři dny odpočinout.

Ti méně šťastní si po jednom až dvou dnech volna zahrají předkolo. A pokud postoupí, čtvrtfinále je čeká hned den nato.

Systém platí od her ve Vancouveru 2010 a dosud jediným týmem, který dokázal vyhrát zlato, přestože do čtvrtfinále neprošel přímo, je Kanada. Svedla to právě doma ve Vancouveru.

Otázka tedy zní: Jak se vyřazovacímu zápasu navíc vyhnout?

Nejpřímočařejší cestou je první místo ve skupině. Vítězové tří čtyřčlenných skupin získávají automatickou vstupenku do čtvrtfinále.

Poslední lístek je vyhrazen pro nejlepší tým z druhých míst. A to bývá mela.

Češi stále mohou postoupit z prvního místa, ale s ohledem na špatný start a sílu Kanady je to velmi nepravděpodobné.

A blízko není ani přímý postup z druhé příčky. Historicky je k němu zapotřebí kladné skóre a minimálně šest bodů. Spíš ale sedm.

Se šesti body postoupilo z druhé pozice jen Finsko ve Vancouveru 2010. Bylo to na úkor Česka díky lepšímu skóre 10:4.

Na dalších olympiádách už bylo k poslední přímé vstupence do čtvrtfinále třeba sedm bodů, jinými slovy týmy musely bodovat v každém ze tří zápasů ve skupině. A skóre měly vždy kladné (Finsko +8, Kanada +7, Švédsko +3).

Za předpokladu, že zbylé skupiny nebudou mít ztřeštěný průběh, tak Češi potřebují k šanci na přímý postup porazit Francii i Švýcarsko. A to celkově výrazným rozdílem, aby převrátili současný rozdíl ve skóre -5.

Doplňme jen, že po bodech a rozdílu ve skóre se v kritériích hledí na počet vstřelených gólů a nakonec na umístění ve světovém žebříčku.

Bilance v předkole: 2 výhry, 1 porážka

V aktuálním systému prošli Češi do čtvrtfinále přímo jen jednou ze čtyř pokusů, v Pchjongčchangu 2018. Na turnaji bez účasti hvězd NHL nakonec obsadili čtvrté místo.

Předkola byla z českého pohledu vždy infarktová.

Ve Vancouveru 2010 porazili reprezentanti Lotyšsko 3:2 v prodloužení (a v následném čtvrtfinále podlehli odpočatým Finům 0:2).

V Soči o čtyři roky později přehráli Slovensko 5:3, když pojišťovací branku vstřelili až v poslední minutě při soupeřově hře bez brankáře (následovala porážka 2:5 od USA).

V Pekingu 2022 pak přišel horor, vyřazení v předkole po porážce 2:4 od Švýcarů. Konečné deváté místo je nadále nejhorším turnajovým výsledkem seniorské reprezentace v samostatné historii.

