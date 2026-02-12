Debakl je velkou komplikací, ale šance na přímý postup žije. Co Češi potřebují

Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje v Miláně porážkou od Kanady. Hlavní komplikací pro další vývoj je ale skóre 0:5. Aby si svěřenci trenéra Radima Rulíka udrželi reálnou šanci na přímý postup do čtvrtfinále, potřebují hned v dalším utkání rozdrtit Francii.
Je to lákavá meta. Kdo si během náročného programu ve skupině, spočívajícího ve třech zápasech ve čtyřech dnech, zajistí přímý postup do čtvrtfinále, bude si moct před klíčovým zápasem turnaje dva až tři dny odpočinout.
Ti méně šťastní si po jednom až dvou dnech volna zahrají předkolo. A pokud postoupí, čtvrtfinále je čeká hned den nato.
Systém platí od her ve Vancouveru 2010 a dosud jediným týmem, který dokázal vyhrát zlato, přestože do čtvrtfinále neprošel přímo, je Kanada. Svedla to právě doma ve Vancouveru.
Otázka tedy zní: Jak se vyřazovacímu zápasu navíc vyhnout?
Nejpřímočařejší cestou je první místo ve skupině. Vítězové tří čtyřčlenných skupin získávají automatickou vstupenku do čtvrtfinále.
Poslední lístek je vyhrazen pro nejlepší tým z druhých míst. A to bývá mela.
Češi stále mohou postoupit z prvního místa, ale s ohledem na špatný start a sílu Kanady je to velmi nepravděpodobné.
A blízko není ani přímý postup z druhé příčky. Historicky je k němu zapotřebí kladné skóre a minimálně šest bodů. Spíš ale sedm.
Se šesti body postoupilo z druhé pozice jen Finsko ve Vancouveru 2010. Bylo to na úkor Česka díky lepšímu skóre 10:4.
Na dalších olympiádách už bylo k poslední přímé vstupence do čtvrtfinále třeba sedm bodů, jinými slovy týmy musely bodovat v každém ze tří zápasů ve skupině. A skóre měly vždy kladné (Finsko +8, Kanada +7, Švédsko +3).
Za předpokladu, že zbylé skupiny nebudou mít ztřeštěný průběh, tak Češi potřebují k šanci na přímý postup porazit Francii i Švýcarsko. A to celkově výrazným rozdílem, aby převrátili současný rozdíl ve skóre -5.
Doplňme jen, že po bodech a rozdílu ve skóre se v kritériích hledí na počet vstřelených gólů a nakonec na umístění ve světovém žebříčku.
Bilance v předkole: 2 výhry, 1 porážka
V aktuálním systému prošli Češi do čtvrtfinále přímo jen jednou ze čtyř pokusů, v Pchjongčchangu 2018. Na turnaji bez účasti hvězd NHL nakonec obsadili čtvrté místo.
Předkola byla z českého pohledu vždy infarktová.
Ve Vancouveru 2010 porazili reprezentanti Lotyšsko 3:2 v prodloužení (a v následném čtvrtfinále podlehli odpočatým Finům 0:2).
V Soči o čtyři roky později přehráli Slovensko 5:3, když pojišťovací branku vstřelili až v poslední minutě při soupeřově hře bez brankáře (následovala porážka 2:5 od USA).
V Pekingu 2022 pak přišel horor, vyřazení v předkole po porážce 2:4 od Švýcarů. Konečné deváté místo je nadále nejhorším turnajovým výsledkem seniorské reprezentace v samostatné historii.
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
Tohle byla nejhezčí tečka, slzela Sáblíková. Dál už chce jen fandit partnerce u tratě
Poslední olympijský závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nedopadl tak, jak si přála, přesto opouštěla ovál v Miláně dojatá. Po nemoci nedokázala bojovat se soupeřkami o přední umístění a obsadila 12. příčku. V rozhovoru s novináři uvedla, že chtěla pouze dojet do cíle a odvděčit se fanouškům za podporu, které se jí v minulých dnech dostávalo.
