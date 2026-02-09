Přeskočit na obsah
Benative
9. 2. Apolena
Sport

Davidová ukončila mlčení, vysvětlila, co se stalo. Rozhovory prý nedala kvůli slzám

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Biatlonistka Markéta Davidová poprvé promluvila o tom, co se stalo během nedělní smíšené štafety na olympijských hrách v Anterselvě. Češka po delší pauze překvapivě nastoupila na poslední úsek, ale musela na trestné kolo a propadla se z pátého místa na konečné jedenácté.

Markéta Davidová, biatlonistka, sportovkyně
Zklamaná Markéta Davidová v cíli smíšené štafety na ZOH 2026Foto: Deml Ondřej
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová v neděli skončili až jedenáctí, i přes slibný průběh závodu.

Finišmanka Davidová, jejíž start byl dlouho nejistý kvůli vracejícím se problémům se zády, neudržela pátou příčku.

Po závodě potom devětadvacetiletá závodnice nepřišla mezi novináře. Až nyní osvětlila, co se stalo.

„Chci vám moc děkovat za vaši podporu a zprávy. Ráda bych vám také krátce napsala, jak se teď cítím a jak na tom jsem. Včera po závodě jsem vynechala rozhovory, protože bych vám toho v slzách stejně asi moc neřekla,“ vzkázala fanouškům na sociálních sítích.

„Můj zdravotní stav každý den (často i několikrát denně) konzultuju s doktory a odborníky. I oni mi dali zelenou k návratu do tréninku a v případě, že to tělo dovolí, i k závodění. Šli jsme den po dni a můj stav se nezhoršoval,“ vysvětlila mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021, která loni na jaře podstoupila operaci vyhřezlé ploténky,

„Samozřejmě jsem tady v Anterselvě absolvovala i rychlejší tréninky a moje tělo na ně nereagovalo nijak neobvykle,“ dodala.

V neděli ráno se prý probudila s dobrým pocitem, na závod se těšila. „Kdybych měla jakoukoliv pochybnost, že to nezvládnu, svoje místo bych bez váhání přenechala,“ ujistila.

„V závodě mě bolest neomezovala a ani se po něm nezhoršil můj stav. Netrénovala jsem deset dní a pak se postupně vracela do přípravy. Bohužel nikdo z nás nečekal, že moje běžecké časy budou minimálně o minutu jinde než v lednu. Ještě jednou vám děkuju za obrovskou podporu. Moc to pro mě znamená,“ uzavřela.

Sportovní ředitel reprezentace Ondřej Rybář už dnes oznámil, že Davidová v Anterselvě vynechá středeční vytrvalostní závod. Účast v dalších závodech zůstává otevřená. Dlouholetá opora národního týmu zůstává součástí výpravy a připravuje se individuálně. Dnes lehce trénovala mimo biatlonový areál.

