Davidová ukončila mlčení, vysvětlila, co se stalo. Rozhovory prý nedala kvůli slzám

Biatlonistka Markéta Davidová poprvé promluvila o tom, co se stalo během nedělní smíšené štafety na olympijských hrách v Anterselvě. Češka po delší pauze překvapivě nastoupila na poslední úsek, ale musela na trestné kolo a propadla se z pátého místa na konečné jedenácté.
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová v neděli skončili až jedenáctí, i přes slibný průběh závodu.
Finišmanka Davidová, jejíž start byl dlouho nejistý kvůli vracejícím se problémům se zády, neudržela pátou příčku.
Po závodě potom devětadvacetiletá závodnice nepřišla mezi novináře. Až nyní osvětlila, co se stalo.
„Chci vám moc děkovat za vaši podporu a zprávy. Ráda bych vám také krátce napsala, jak se teď cítím a jak na tom jsem. Včera po závodě jsem vynechala rozhovory, protože bych vám toho v slzách stejně asi moc neřekla,“ vzkázala fanouškům na sociálních sítích.
„Můj zdravotní stav každý den (často i několikrát denně) konzultuju s doktory a odborníky. I oni mi dali zelenou k návratu do tréninku a v případě, že to tělo dovolí, i k závodění. Šli jsme den po dni a můj stav se nezhoršoval,“ vysvětlila mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021, která loni na jaře podstoupila operaci vyhřezlé ploténky,
„Samozřejmě jsem tady v Anterselvě absolvovala i rychlejší tréninky a moje tělo na ně nereagovalo nijak neobvykle,“ dodala.
V neděli ráno se prý probudila s dobrým pocitem, na závod se těšila. „Kdybych měla jakoukoliv pochybnost, že to nezvládnu, svoje místo bych bez váhání přenechala,“ ujistila.
„V závodě mě bolest neomezovala a ani se po něm nezhoršil můj stav. Netrénovala jsem deset dní a pak se postupně vracela do přípravy. Bohužel nikdo z nás nečekal, že moje běžecké časy budou minimálně o minutu jinde než v lednu. Ještě jednou vám děkuju za obrovskou podporu. Moc to pro mě znamená,“ uzavřela.
Sportovní ředitel reprezentace Ondřej Rybář už dnes oznámil, že Davidová v Anterselvě vynechá středeční vytrvalostní závod. Účast v dalších závodech zůstává otevřená. Dlouholetá opora národního týmu zůstává součástí výpravy a připravuje se individuálně. Dnes lehce trénovala mimo biatlonový areál.
ŽIVĚVláda zruší NERV, radit s rozpočtem už nebude, oznámila ministryně Schillerová
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), řekla ministryně financí. Předchozí vládě NERV radil s reformami veřejných financí.
České dívky, nemovitosti, nákup v hračkářství. Po Epsteinově stopě v Česku už pátrá i policie
Nově zveřejněné dokumenty v kauze miliardáře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina ukazují jeho pestré napojení na Česko. Jeho českou stopu už v současnosti prověřuje tuzemská policie. Údajně zatím jen z veřejných zdrojů. Deník Aktuálně.cz popisuje širokou škálu kontaktů, které zde finančník měl. Zájem měl především o mladé dívky. Nejde ale o jediné pojítko.
Epsteinova společnice Maxwellová odmítla zodpovědět otázky zákonodárců
Ghislaine Maxwellová, někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, v pondělí odmítla zodpovědět otázky amerických zákonodárců. Ti se snaží prošetřit, jak je možné, že Epstein mohl sexuálně zneužívat nezletilé dívky po celou řadu let. Maxwellová se odvolala na pátý dodatek americké ústavy.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
Mimořádné fair play, obdivují ve světě české gesto. Pár uhranul i mistrným hodem
Česká curlingová dvojice Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským sice na olympijském turnaji smíšených dvojic nepostoupila do semifinále, přesto v Cortině d’Ampezzo zazářila.