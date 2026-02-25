Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Sport

Davidová si chce vzít zpátky svoje zdraví. Je čas na koně, radí jí Adamczyková

ČTK

Za životní lekci označila biatlonistka Markéta Davidová letošní účast na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo, kde ji limitovalo opakované zranění zad.

Markéta Davidová ve sprintu na ZOH 2026
Markéta Davidová ve sprintu na ZOH 2026Foto: REUTERS
Na svém Instagramu devětadvacetiletá reprezentantka uvedla, že je na čase, aby se uzdravila a začala mít opět radost ze života. Podpory se dočkala i od snowvboardcrossařky Evy Adamczykové.

"Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň. Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života," napsala Davidová.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 se od ledna znovu potýká s výhřezem ploténky, s níž byla i vloni na operaci.

Na olympijských hrách absolvovala v Anterselvě dva závody - jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici.

Po skončení her ukončila sezonu a do závěrečných tří dílů Světového poháru v březnu už nezasáhne.

Podporu Davidové vyjádřila na sociální síti například Adamczyková, která v Itálii vybojovala stříbro a zkompletovala svou medailovou sbírku z olympijských her.

Poté, co biatlonistce napsala, že "je čas na koně, konečně", Davidová odpověděla: "K tomu se, doufám, taky časem dopracuju."

