Davidová si chce vzít zpátky svoje zdraví. Je čas na koně, radí jí Adamczyková

Za životní lekci označila biatlonistka Markéta Davidová letošní účast na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo, kde ji limitovalo opakované zranění zad.
Na svém Instagramu devětadvacetiletá reprezentantka uvedla, že je na čase, aby se uzdravila a začala mít opět radost ze života. Podpory se dočkala i od snowvboardcrossařky Evy Adamczykové.
"Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň. Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života," napsala Davidová.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 se od ledna znovu potýká s výhřezem ploténky, s níž byla i vloni na operaci.
Na olympijských hrách absolvovala v Anterselvě dva závody - jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici.
Po skončení her ukončila sezonu a do závěrečných tří dílů Světového poháru v březnu už nezasáhne.
Podporu Davidové vyjádřila na sociální síti například Adamczyková, která v Itálii vybojovala stříbro a zkompletovala svou medailovou sbírku z olympijských her.
Poté, co biatlonistce napsala, že "je čas na koně, konečně", Davidová odpověděla: "K tomu se, doufám, taky časem dopracuju."
ŽIVĚNemiřte na naše cíle v Rusku, vzkázalo USA Ukrajincům
Americké ministerstvo zahraničí v reakci na útok na ruský ropný terminál v Novorossijsku sdělilo Ukrajině, aby neprováděla útoky, které by měly dopad na americké zájmy, uvedla ukrajinská velvyslankyně ve Washingtonu Olha Stefanišynová. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
Američany doma vítali hasiči i Trump. Předtím všechny dojali emotivním gestem
Američtí hokejisté slavili své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf nebyl šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.
Kolik munice jsme poslali Ukrajině? A kdo blokoval pomoc? Klíčoví muži prozrazují
„Během pár týdnů jsme poslali nejen rakety do raketometů Grad, ale i tanky, děla a helikoptéry. V tom jsme byli úplně první. Až pak nás následovali Poláci. Mnoha zemím západní Evropy jsme ukázali, že je možné posílat pomoc a že ta pomoc může dorazit velice rychle. Tím jsme rozhýbali pomoc jiných zemí,“ vzpomíná na začátek války na Ukrajině bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.