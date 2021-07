Kostelecký v Tokiu nejvíc věří Liptákovi, Šumovou považuje za černého koně

Účast na olympijských hrách v Tokiu si zajistilo sedm českých sportovních střelců včetně matadora Davida Kosteleckého, který jede už na své šesté hry. Po zlatu z Pekingu v roce 2008 a čtvrtém místě z her v Riu má v disciplíně trap opět reálnou šanci na přední umístění. On sám ale spíš věří svým kolegům.

"Před pěti lety se naše parta sportovních střelců vrátila z olympijských her bez medaile, takže letos chceme přijet s lepším vysvědčením," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdo má podle vás největší medailovou naději?

Jednoznačně Jiří Lipták v disciplíně trap. Znám ho od jeho dětských let a v hezkém vztahu jsem i s jeho rodiči. Je mu 39 let a na mezinárodní scéně už získal spoustu cenných zkušeností. Poslední léta podává velice vyrovnané a kvalitní výkony, které mu pomohly k zisku několika medailí z vrcholných světových soutěží. Tu poslední, která má stříbrnou hodnotu, vybojoval letos na šampionátu starého kontinentu. V Tokiu bude pod psychickým tlakem, ale věřím, že ho zvládne.

V jakém světle vidíte Barboru Šumovou?

V disciplíně skeet na sebe už několikrát upozornila, hlavně v závodech Světového poháru. Je mladá, pracuje na sobě, dosáhla už několika dobrých výsledků, takže by i v Tokiu mohla příjemně překvapit. Stále se zlepšuje, což prozrazuje letošní stříbro, které s Tomečkem získala na mistrovství Evropy v mixu. Považuji ji v její premiérové olympijské soutěži za černého koně.

Má i už zmíněný Jakub Tomeček ve stejné disciplíně na pozici ve vyšších patrech?

Je mu 30 let a ve svém sportovním růstu dozrál ve výborného střelce, který se může měřit i s těmi nejlepšími. Po londýnské olympiádě se mu dveře do Tokia otevřely dokonce jako prvnímu. Má na to, aby se prosadil a zařadil se do vybrané střelecké společnosti.

S jakými představami vstupujete do své už šesté olympiády vy?

Už jsem ani moc nevěřil, že se vydám i do Tokia, takže jsem rád, že se mi to podařilo. Se svými letošními výkony ve velké konkurenci nejsem stoprocentně spokojený. K těm nejvyšším příčkám bude hodně obtížná cesta, zvláště při mém věku a při různých omezeních v souvislosti s covidem. Když budu mít štěstí, tak by se mi snad mohl podařit postup do elitního sexteta.

A co čekáte od kvarteta střelců se vzduchovou puškou?

Jiřího Přívratského, Petra Nymburského, Davida Hrčkuláka ani Nikolu Šarounovou moc neznám, nesetkávám se s nimi. Jen vím, že jsou mladí a dosáhli už několika pěkných výsledků, které jim pomohly k olympijské účasti. Sám jsem zvědavý, jak si v náročné soutěži povedou.