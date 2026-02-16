Další kanadská aféra v curlingu. Šílené, reagovala hráčka po hádce s rozhodčím

Den poté, co byl mužský kanadský curlingový tým obviněn z podvodu v olympijském zápase proti Švédům, nastala shodou okolností podobná bizarní situace i v utkání Kanaďanek proti Švýcarkám. Ty se ale na rozdíl od svých krajanů trestu nevyhnuly.
Zatímco česká smíšená dvojice se v curlingu na olympijských hrách blýskla příkladnými sportovními gesty, kanadská výprava má momentálně přesně opačnou pověst.
V pátek čelil kanadský mužský výběr curlingu obvinění, že nepřiznal dvojí dotyk kamene při odhodu na hranici hog line, k tomu ještě hlavní viník Marc Kennedy sprostě nadával soupeřům.
Rozhodčí v reakci na tento incident o víkendu vydali prohlášení, že budou nově dvojdoteky bedlivě hlídat a okamžitě trestat.
A tak přišel hned druhý den další prohřešek. Shodou okolností také ze strany Kanady, ale jejího ženského výběru. Tentokrát byla terčem pozornosti Rachel Homanová v utkání proti Švýcarsku.
„Rozhodně ne,“ tak zněla reakce šestatřicetileté curlerky poté, co zjistila, že rozhodčí nahlásil její dvojí dotyk kamene.
Homanové se dostalo od rozhodčích odpovědi: „Jeden z umpirů to zahlásil, musíme je (hrací kameny) dát pryč.“
Při takto špatně provedeném odhození se kámen nepočítá a ostatní kameny se musí vrátit na původní místo.
Zmatená Homanová si ale stála za svým a dále tvrdila, že se kamene podruhé nedotkla.
„To není možné. Ráda bych viděla video,“ pokračovala Homanová. „Je to šílené. Tohle jsem nikdy ve svém životě neudělala,“ dušovala se.
K protestům se pak přidala i spoluhráčka Sarah Wilkesová. „Myslím, že pokud chcete tohle uznat jako hru proti pravidlům, musíte nám ukázat důkaz na videu,“ prohlásila.
Jenže videorozhodčí není v curlingu k dispozici. A i kdyby byl, tak by se musely Wilkesová a spol. s verdiktem sudích smířit, protože se Kanaďanka po puštění rukojeti žulového povrchu opravdu dotkla.
Švýcarky nakonec duel ovládly 8:7 a uštědřily Kanadě její třetí porážku ze čtyř posledních utkání.
Zemřel Robert Duvall, proslavily ho role ve filmech Kmotr a Apokalypsa
Světově proslulý herec Robert Duvall, známý především z filmů Kmotr a Apokalypsa, zemřel ve věku 95 let. Podle prohlášení jeho PR agentury jménem manželky Luciany zemřel v neděli pokojně ve svém domě ve městě Middleborough v americkém státě Virginia. O úmrtí informovala v pondělí stanice CNN.
ŽIVĚ10. den ZOH: Vonnová už není v nemocnici. Při odchodu překvapila
Sledujte události a zajímavosti z desátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Více než sto lidí přišlo uctít památku ruského opozičního politika Navalného
Více než stovka lidí v pondělí večer v Praze na náměstí Borise Němcova přišla uctít památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky opozice, kde červený pruh v trikolóře nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to dnes agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Nor, který zahodil hůlky a utekl k lesu, promluvil. Přišel o člověka, jehož miloval
Olympijským vítězem ve slalomu se stal v italském Bormiu Švýcar Loic Meillard. Druhé kolo přitom mělo dramatické vyvrcholení. Vedoucí muž po prvním dějství, Nor Atle Lie McGrath, v úplně poslední jízdě chyboval a nedokončil. Obrovské zklamání pak vyjádřil málo vídaným způsobem.