ČOV před "covidovým letem" pravidla neporušil, rozhodl výbor. Sportovce chce podpořit

Český olympijský výbor (ČOV) chce podpořit sportovce, kteří v Tokiu doplatili na nákazu koronavirem. Vedle čtyř pozitivně testovaných se to týkalo i jejich týmových kolegů a dalších českých olympioniků, kteří byli v karanténě jako blízké kontakty. Výkonný výbor dnes zhodnotil, že ČOV v prevenci proti covidu postupoval podle předepsaných pravidel a v některých případech i nad jejich rámec.

Přesto se nepodařilo zabránit tomu, aby se na palubu leteckého speciálu do Tokia dostal nakažený člověk. Jako první byl odhalen bezprostředně po příletu lékař Vlastimil Voráček. Podle šéflékaře olympijského týmu Jiřího Neumanna nemusí ale být první nakažený "pacientem nula", který byl zdrojem nákazy.

Celkem mělo pozitivní test šest členů české výpravy včetně čtyř sportovců. Šlo o plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Markétu Nausch Slukovou, stolního tenistu Pavla Širučka a cyklistu Michala Schlegela.

Zástupci některých sportovců i některé svazy už veřejně vyjádřili zájem jednat s ČOV o kompenzacích. "Bude právně komplikované kompenzace proplácet. Bavíme se o alternativních cestách. Vidíme to v lidské rovině. Peníze nebudou moci jít pravděpodobně z olympijského výboru, ale bavíme se s našimi partnery, spolupracujícími organizacemi. Snažíme se propojovat sportovce s našimi partnery," řekl novinářům předseda ČOV Jiří Kejval. Ocenil přístup společnosti ČEZ, která podpoří postižené sportovce nad rámec běžných smluv s ČOV.

Podle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty ale nese odpovědnost ČOV. "Oceňujeme, že ČOV se sportovci komunikuje a snaží se celou záležitost řešit. V okamžiku, kdy ČOV na nominačním plénu odsouhlasí nominaci olympioniků, automaticky za ně ČOV přebírá na sebe veškerou odpovědnost a povinnosti. Žádná jiná smlouva tuto skutečnost nemůže zrušit. ČOV má tedy povinnost nakažené olympioniky odškodnit," uvedl ve vyjádření pro média.

Olympijský výbor zaslal dopisy všem plážovým volejbalistům, všem stolním tenistům i všem cyklistům, které česká koronavirová nákaza v Tokiu poškodila. "Se sportovci už probíhala a budou probíhat setkání. Bavíme se o tom, jak bychom jim mohli pomoci do další sportovní kariéry. Je to z naší strany férové. Snažíme se projevit silnou empatii, kterou vůči sportovcům máme. Rozhodně to nezametáme pod koberec," řekl Kejval.

Výkonný výbor mu vyjádřil podporu a ocenil práci šéfa výpravy Martina Doktora. Osobní odpovědnost neponesou ani zaměstnanci ČOV, kteří byli na palubě problematického letu. Týkalo se to styčného důstojníka pro covid Jana Exnera a ředitele komunikace Tibora Alföldiho. "Nechali jsme si na to zpracovat právní posouzení. Ukázalo se, že jakákoliv osobní odpovědnost je vyloučená. Z hlediska pracovněprávního vztahu to nebylo možné," řekl Kejval.

ČOV se chce ze zkušeností z dopravy do Tokia poučit pro únorové zimní olympijské hry v Pekingu. Riziko ale nelze úplně eliminovat. "Ten systém, který jsme měli nastavený na kontrolu před odletem, byl daleko přísnější než pravidla vyžadovaná z Tokia. Dělali jsme průkaznější testy a blíž odletu," řekl Doktor.

Zvažovala se bublina pro sportovce před odletem, ale tam hrozilo riziko, že by se nakazilo ještě více sportovců. "Když o tom uvažujeme kolem a kolem, tak si myslím, že ten speciál byla nejbezpečnější cesta, jak se tam dostat. Kolegové z jiných týmů měli problémy, že létali linkami a tam se nakazili. Doma jim spílali, že neletěli speciálem," poznamenal šéf mise.

Požadavky pořadatelů ZOH v Pekingu ještě nejsou jasné, ale vše nasvědčuje tomu, že bude prakticky povinné očkování. Neočkovaní účastníci by pravděpodobně museli v Číně do třítýdenní izolace. ČOV řeší preventivní opatření i po vlastní ose. Oficiálně ustanovil radu expertů.

"Samozřejmě jsme o rady žádali epidemiology i úřady už před Tokiem a mnozí s námi spolupracovali, ale velmi si vážím toho, že nám nyní budou pomáhat profesor Roman Prymula, profesor Jiří Beran, profesor Libor Vítek, paní doktorka Zdeňka Jágrová a další odborníci, kteří přislíbili účast," řekl Neumann.