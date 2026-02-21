"Co to tam dělali?" Jílek osvětlil chaos na ledě, naštval ho Američan i další týmy

Pokud jste sledovali olympijský závod rychlobruslařů s hromadným startem, v němž chtěl Metoděj Jílek útočit na svou třetí milánskou medaili, a dost dobře nechápete, co se to na ledě stalo, tak nezoufejte. Zmatení byli všichni, včetně českého mladíka.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jorrit Bergsma z Nizozemska a Viktor Hald Thorup z Dánska ujeli zbylé čtrnáctce bruslařů hned zkraje závodu s hromadným startem.
Ten ale měří 6400 metrů, a tak se zdálo, že hlavní balík má dost času na to, aby dvojici uprchlíků sjel. Jenomže se k tomu pořád nikdo neměl.
Český závodník zkusil zaútočit čtyři kola před koncem, to už ale na čelo ztrácel okolo 20 vteřin. V tu chvíli věděl, že jede maximálně o bronz.
Při nájezdu do posledního okruhu však Jílka peloton za ním suverénně předjel, Čech skončil čtrnáctý. Nizozemec a Dán dotáhli únik ke zlatu a stříbru, pro bronz si dojel domácí Andrea Giovannini.
Metoději, mohl byste popsat, co se to v závodě dělo?
Byl to hodně atypický závod. Rozhodně bych nečekal, že první únik dokáže dojet až do cíle, navíc na olympiádě. Bylo to hodně specifické a myslím, že hodně týmů to prokoučovalo. Přišly tak o bitvu o cenné kovy.
Jaká byla vaše taktika?
Myslel jsem si, že silnější týmy, nebo třeba Američan Jordan Stolz, ty první úniky stáhnou. Stolz je několikanásobný zlatý medailista, podle mě měl největší šanci na výhru. Stačily mu dva kroky a byl by na tom úniku. Očekával jsem, že bude závodit, bohužel nezávodil.
Takže jak jste pak zareagoval vy?
Pak byla moje taktika zkusit vyjet z balíku čtyři nebo pět kol před cílem a ujet zbytku těsně před finálním sprintem. Byla to moje jediná šance na medaili. Bohužel když se závod vyvíjel tak, že byl v balíku neskutečně lehký, tak sprinteři pak měli nohy na finální sprint. Předjeli mě, stalo se to, co se stalo.
Co byste zpětně udělal jinak?
Kdybych věděl, co se stane, určitě bych se vydal za Bergsmou. Dokázal bych v tom úniku být. To mě na tom štve nejvíc. Když jsem se ohlédl, viděl jsem Bergsmu, že se na únik chystá. Rozhodoval jsem se, jestli se tam přidat, nebo ne. Ale věděl jsem, že balík táhne Stolz, kterému stačí udělat dva kroky a byl by na mně.
Navíc kdybyste pak tu dvojici sjel vy sám, balík by vás naháněl, protože by všechny tři medailové pozice byly obsazené, ne?
Když teď vím, jak to dopadlo, myslím si, že by nic nedělali. Placka by byla jistá. Jel bych s Bergsmou o zlato.
Hlavní balík vypadal z tribuny dlouho sebevědomě. Jako by věděl, že únik dojede. Jak to tedy působilo na vás?
Všichni jen koukali na sebe, nic nedělali, a přišli tím o šanci na medaili. Stahovat se snažili jen Belgičané, přitom tam bylo více lidí, kteří byli na startu ve dvou ze své země. Kdyby za to vzali, únik dojedeme. Byla to jejich lenost. Já jsem jel ten závod jako jediný Čech, jako vytrvalec navíc ve finálním sprintu nemám šanci, takže si myslím, že na mně zodpovědnost úplně nebyla.
Stihl jste s ostatními po závodě probrat, proč to bylo takhle?
Nestihl jsem to s nimi probrat. Nevím, co tam dělali. Upřímně si myslím, že mnozí si sami prohráli boj o medaili.
Kdy jste věděl, že je závod ztracený?
Když byl únik půl kola před námi, tušil jsem, že ho nejspíš nedojedeme. Zkusil jsem zaútočit na bronz, ale proti čerstvým sprinterům, jako je Stolz, který tady vyhrál pětistovku i kilák, v posledních třech kolech nemám šanci.
Vy jste chtěl spojit síly se Švýcarem Liviem Wengerem, parťákem z mezinárodního týmu, ve kterém působíte. Jenže on v semifinále spadl. Proto jste se tam chytal za hlavu, že?
Ano, v ten moment mi ho bylo líto. Já jsem měl postupovou pozici jistou a od něj to byla trochu zbytečná chyba. Nicméně nervy při těchto závodech jsou velké, takové chyby se stávají.
Bylo by finále s Wengerem po boku jiné? Ve dvou v něm startovali Nizozemci, Francouzi, Japonci a Belgičané.
Určitě by to lehce pomohlo, ale také si musíme uvědomit, že nestartujeme za stejnou zemi a nemůžeme se jeden pro druhého obětovat. To by nebylo korektní. Druhý člověk by z toho vlastně nic neměl.
Co ještě mohlo být důvodem toho, že to úniku vyšlo?
Třeba Stolz tyhle závody začal jezdit až v této sezoně, asi nemá tak velké zkušenosti jako ostatní. Ale nemyslím si, že ho to omlouvá. Sil má dost, je to nejrychlejší závodník, který tady je. Myslím si, že ty dva kroky by ho tolik sil nestály. Vina není jenom na něm, ale i na ostatních týmech. Ten jejich přístup mě štve.
Vymyká se tento závod oproti klasickým svými emocemi?
Je to adrenalinové. Ani na Světových pohárech se moc nestává, že se hned první únik takhle povede. Mně se to povedlo v lednu v Inzellu, ale říkal jsem si, že se tohle v životě nestane na olympiádě. Podle toho jsem závodil, bohužel opak byl pravdou. Asi musím přemazat v hlavě všechny věci, co jsem měl na startu, a učit se to znovu.
Byla by pro vás medaile z hromadného závodu na stejné úrovni jako zlato z desítky a stříbro z pětky?
Tím, jak je "hromaďák“ nevyzpytatelný závod, jakákoliv placka by byla úspěch. Mohl jsem být první, nebo jsem byl čtrnáctý. Rozhodla milisekunda na začátku závodu.
V Miláně jste odjel čtyři závody. Bude teď čas na odpočinek?
Za čtrnáct dní závodím na mistrovství světa v Nizozemsku, takže tím směrem teď půjde moje koncentrace. Potom si odpočinu.
Nebude těžké najít motivaci pro další vrchol sezony?
Po tomhle závodě jsem namotivovaný dost. (smích) Takže myslím, že tohle mi nehrozí.
Se zlatem a stříbrem jste nejúspěšnější český sportovec olympiády. Jak na ni budete vzpomínat?
Pozitivně, jsem hrozně rád za to, co se mi tady povedlo dokázat. Jen teď jsou ty emoce někde trochu jinde. Z tohohle posledního závodu jsem naštvaný, ale až to odezní, budu určitě nadšený, co jsem tady dokázal.
Odtrhne Evropa děti od sociálních sítí? Austrálie ukazuje cestu, Trump je proti
Austrálie zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Francie, Španělsko, Řecko, Nizozemsko a Dánsko plánují podobný krok a uvažují o něm i Britové. Důvodem jsou obavy z vlivu sociálních sítích na psychické zdraví a vývoj mladistvých. Politici však zároveň naráží na otázku, jak tato pravidla technicky prosadit a jestli nepůjdou snadno obejít. Proti se staví i silný protivník – Donald Trump.
Použili chemickou zbraň. Přesto se nedaří vytvořit plnohodnotnou diktaturu
Gruzie se během jednoho roku proměnila ze země s evropskou budoucností ve stát s autoritářskou vládou, která potlačuje občanské svobody. Masové protesty vyvolané zrušením integračních jednání s EU se sice podařilo utlumit, podle informací BBC i za pomoci chemických zbraní, ne však úplně zastavit. Před parlamentem v Tbilisi se tak už přes 400 dní objevují každý večer skupiny demonstrantů.
Účinná zbraň, nebo továrna na fráze? Europoslanci volají po akčnějším parlamentu
Evropský parlament schvaluje kromě nařízení a směrnic také nezávazná usnesení neboli rezoluce, díky kterým se snaží prosazovat svá témata a tlačit na komisi, státy EU nebo mimoevropské režimy. Ani samotní europoslanci se ale neshodnou, jak velký dopad reálně mají.
Trump oznámil okamžité zvýšení globálního cla, které ještě ani nezačalo platit
Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.