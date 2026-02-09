Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
Sport

„Co mu řeknu? Že je borec.“ Jílkův táta si stříbrný závod užil přímo v Miláně

ČTK

Přímo v dějišti olympijských her v Miláně sledoval stříbrný úspěch svého syna Metoděje Jílka otec Ondřej.

Speed Skating - Men's 5000m
Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 5000 m na ZOH 2026Foto: REUTERS
Přímo v dějišti olympijských her v Miláně sledoval stříbrný úspěch svého syna Metoděje Jílka otec Ondřej. Stejně jako početná skupina dalších příbuzných a kamarádů byl z výsledku vycházející hvězdy rychlobruslení nadšený.

V rozhovoru s novináři Ondřej Jílek řekl, že věří, že se jeho syn vytoužené zlaté medaile na hrách dočká a i dnešní úspěch mu pomůže ke snížení tlaku na svou osobu.

"Závod jsem prožíval velmi intenzivně. Já vždy na hodinkách sleduji svůj tep a když jsem přicházel, tak jsem měl asi 126. Pak to tedy o trošku kleslo," pousmál se Jílek.

"Pro mě to byl obrovský zážitek. Byl jsem nervózní a snažil jsem se vykřičet si hlasivky, abych mu aspoň trošku pomohl. Asi to ale nebylo slyšet," doplnil.

Ještě několik hodin po skončení závodu na 5000 metrů se synem neměl šanci hovořit.

„Co mu řeknu? Že je borec a že mu gratuluju. A že má příští týden zajet stejně dobrý závod,“ řekl Jílek a poukázal na další start devatenáctiletého rychlobruslaře na trati 10.000 metrů.

Jílek junior bezprostředně po zisku medaile přiznal, že je lehce zklamaný, protože chtěl zlato. Podle otce je cílevědomý už řadu let.

"Myslím si, že až se mu to rozleží v hlavě, tak si uvědomí, že je to obrovský úspěch. On ale prostě chce zlato. Kdysi na mistrovství světa juniorů v kolečkovém bruslení byl asi pětkrát druhý a nebyl spokojený, i když to byl obrovský úspěch. A za rok získal pětkrát zlato," vzpomínal.

Dnešní stříbro by mu navíc prý mělo do dalších startů pomoct.

"Sjezdil jsem s ním hodně závodů a on je někdy v těch prvních nervóznější. Je potřeba, aby si trošku odfrkl a stabilizoval se. I když to nedává najevo, tak olympiáda je psychická zátěž. Pořád je lepší, že zajel medaili, než že by ji nezajel. Myslím si, že mu to trošku uvolní myšlení a celkově se trochu uvolní pro páteční závod," věří Jílek.

Přímo v Miláně závod vedle otce sledovala i maminka, babička, kamarádi nebo sousedé. Museli se rozdělit a rodiče seděli každý jinde.

"Když jsme se pak potkali s manželkou, tak jsme skoro nemluvili, nemohli jsme mluvit dojetím. Manželka brečela, protože to Metodějovi moc a moc přála," dodal Jílek.

