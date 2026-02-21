Co čeká Jílka v boji o třetí medaili? Divočina s ostrými lokty. Čech popsal svůj plán

Čtvrteční závod na 1500 metrů byl pro maximalistu Metoděje Jílka zklamáním. Dojel šestnáctý a zlobil se, že přemýšlel špatně. V olympijském programu rychlobruslení má ale ještě jednu šanci na třetí medaili - dnešní závod s hromadným startem. Jak vlastně tato atraktivní disciplína vypadá?
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jílek se ve čtvrtek zlobil sám na sebe. "Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi a nedostal se do svého rytmu,“ říkal český mladík, který už v Miláně získal stříbro a zlato.
Přechod z medailových distancí pět a deset kilometrů na kratší trať mu nevyšel, ale patnáctistovka je Jílkovou vedlejší tratí. Slabší výkon chtěl hodit rychle za hlavu, dnes bude mít větší příležitost.
Závod s hromadným startem se totiž jezdí na 16 okruhů, což je 6400 metrů. Takže ideální vzdálenost pro vytrvalce.
"Je to hrozně nevyzpytatelné,“ prohlásil 19letý pražský rodák.
Nejdříve potřebuje postoupit ze semifinále, které se jede od 15 hodin. Semifinálové jízdy jsou dvě a z každé projde dál nejlepší osmička. O medaile se pak pojede v 16:40.
Na rozdíl od jiných závodů zde nastupují rychlobruslaři s helmami, v "hromaďáku“ totiž nebývá nouze o kolize a pády. Leckdy je při tlačenici o co nejlepší pozici potřeba mít ostré lokty.
"Záleží na tom, jak se bude závod odvíjet a jaká udělám rozhodnutí,“ popisoval Jílek. Jeho představa o případném finále je ale jasná: "Bude to tam více únikové.“
"Do úniku bude chtít odjet určitě více lidí. Bude tam totiž Jordan Stolz a jeho porazit ve finálním sprintu bude těžké, skoro nemožné,“ dodal Jílek s odkazem na Američana, který už v Miláně vyhrál závody na 500 a 1000 metrů a na patnáctistovce byl druhý.
Kouzlo hromadného závodu je právě v tom, že se zde mísí různé strategie sprinterů jako Stolz a naproti tomu vytrvalců jako Jílek.
Česká hvězda ostatně lišáckým způsobem ovládla poslední "hromaďák“ před olympiádou, v lednu na Světovém poháru v Inzellu.
Je důležité zmínit, že specifikem závodu jsou bodované prémie za sprinty ve čtvrtém, osmém a dvanáctém okruhu. Zde získává první závodník tři body, druhý dva a třetí jeden.
Za finální sprint v posledním okruhu dostává body první šestka, a to postupně 60 bodů, 40, 20, 10, šest a tři.
Takže do konečného pořadí na medailových příčkách tyto body sice nepromlouvají, ale fungují jako první kritérium dalšího umístění. Díky nim si rychlobruslař může vyjet lepší výsledek navzdory horšímu celkovému času. To může být důležité v semifinále.
V Inzellu využil Jílek toho, že po prvním sprintu v závěru čtvrtého kola jezdci na čele zpomalili, a ujel jim. Únik českého bruslaře byl natolik povedený, že ho až do cíle nikdo nedokázal stáhnout.
Ve finiši Čech triumfálně zatočil rukou nad hlavou. Závod s hromadným startem vyhrál na elitní úrovni poprvé v životě.
"Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý,“ komentoval Jílek dva dny před závodem v dějišti olympijských her. Jeho novozélandský trenér Kalon Dobbin nicméně mluvil o "velké šanci“.
Jílkovou výhodou pro divácky atraktivní klání jsou i jeho bohaté zkušenosti z kolečkových bruslí.
"Na tyhle závody jsem z koleček zvyklý a nevadí mi ani krátká pauza mezi nimi. Pokud do finále postoupím, myslím, že mi to bude prospívat. Ti, kteří jsou sprintově založení, to budou mít horší,“ komentoval.
Pokud by Jílek skutečně vybojoval další cenný kov, vstoupil by do výjimečné společnosti českých olympioniků, kterým se na jedněch hrách povedlo získat tři medaile.
V československé a české historii to dokázali z letních sportovců jen atlet Emil Zátopek, gymnasté Věra Čáslavská, Robert Pražák, Ladislav Vácha a Emanuel Löffler. Ze zimních pak biatlonisté Ondřej Moravec s Gabrielou Soukalovou a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Právě ona bude v neděli parťačkou Jílka při slavnostním zakončení her ve Veroně. Oba se podělí o čest nést českou vlajku.
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.
KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!
Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.
Architektura své doby. České stavby, které přepisovaly dějiny a vzbudily obdiv i nenávist
Secesní okázalost, kubistické experimenty i současná architektura plná skla, oceli a zeleně. Některé stavby nejsou jen domy – jsou to otisky ideálů, ambicí i nálad své epochy. A každá z nich zanechala v českém prostoru stopu, kterou nelze přehlédnout. Prohlédněte si výběr ikonických děl naší země.
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?
Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?
ŽIVĚ15. den ZOH: Šance jediné české závodnice v short tracku zhatil bolestivý pád
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.