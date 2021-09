0:100 proti Kanadě? Čína je před domácí olympiádou v úzkých, hrozí jí i vyloučení

Vyrovnaný zápas s Německem nebo dokonce Kanadou? Leda ve snu. Čínská hokejová reprezentace je před domácími olympijskými hrami 2022 v tak žalostném stavu, že jí hrozí vyloučení z turnaje.

Když před šesti lety získal pořadatelství zimní olympiády čínský Peking, mnozí hned zadumali, jak asi bude vypadat jedna z hlavních atrakcí her - hokej. Dokáže Čína sehrát důstojnou roli?

Jižní Korea to v roce 2018 pod pěti kruhy dokázala, ale nehrála proti hráčům NHL, kteří tehdy dostali od vedení zámořské soutěže stopku, a měla oporu v relativně solidní domácí lize.

Čína musela začít takřka od píky. Svolala proto trenéry ze zahraničí, podnikla řadu studijních pobytů, "nasadila" klub do ruské Kontinentální ligy… Přestože s mládeží udělala pokrok, pořádný tým pro olympiádu stále nemá. Kromě šibeničního termínu jí zkomplikovala situaci koronavirová pandemie, která na dva roky zrušila všechny divizní světové šampionáty. Asijská velmoc tak nemohla své zbraně pořádně testovat.

A teď je v nezáviděníhodné pozici.

Pokud se podíváte na světový žebříček, najdete Čínu nepatřičně hluboko. Na 32. místě. Tedy až za Rumunskem nebo Španělskem a před Austrálií. Jinými slovy v nehokejových končinách.

V olympijské skupině přitom má Kanadu, USA a Německo a akce začíná už za pět měsíců. Situace zašla tak daleko, že IIHF hrozí Číně vyloučením z turnaje, aby nedošlo k trapasu. Alespoň podle webu China Sports Insider.

"Trenér, který má přímou zkušenost s čínským výběrem, mi řekl, že skóre tohoto týmu proti Kanadě nebo Spojeným státům by mohlo být kolem 0:100. Dokonce prohlásil, že kdyby Kanaďané měli jen dva hráče a žádného brankáře, pořád by v pohodě vyhráli," odhalil autor textu Mark Dreyer, který dřív pracoval například pro stanici Sky Sports.

Teď už je navíc jasné, že do Pekingu dorazí hvězdy NHL. Čína by pochopitelně nestačila ani na evropský výběr Kanady, ale teprve proti Connoru McDavidovi a spol. zažije opravdová muka.

Pokud ji tedy pořadatelé vůbec nechají hrát. Možnosti jsou dvě. Kromě možného vyloučení mluví IIHF také o pomoci od cizinců, což je pravděpodobnější vyústění ošemetné situace.

Nešlo by o nic nového. Hokejisté Jižní Koreje měli mezi sebou na domácí olympiádě hned sedm rodilých Severoameričanů.

Problém Číny ale tkví v tom, že Rudá hvězda Kunlun, která měla být základnou naturalizovaných Číňanů, neboť hraje prestižní KHL, se nepohodla s čínským hokejovým svazem. A ten má zase kvůli neuspokojivým výsledkům problém s vyššími sportovními funkcionáři v zemi.

Není to poprvé, co čínský hokej působí chaoticky.

Když byli na "inspekci" v Číně čeští trenéři Jiří Šejba a Josef Zajíc, aby si podle domluvy vybrali hokejisty, s nimiž budou v Česku hrát třetí nejvyšší ligu, dopadlo to tak, že dorazil někdo jiný.

"Tým, který jsme si vybrali, nám neposlali. Přijeli úplně jiní hráči. Rozdíl je propastný," posteskl si Zajíc. Přání koučů čínská strana vyslyšela jen u pár jmen, zbytek skončil v Rusku nebo za Atlantikem.

Mužstvo zvané China Golden Dragons nakonec mezi českými poloamatéry úplně propadlo. Nevyhrálo žádný ze 42 zápasů a dosáhlo na odstrašující skóre 76:406.

Pokud se šéfové čínského hokeje nedohodnou s Kunlunem, můžou potřebné cizince sehnat i jinde po světě, neboť IIHF je ochotná ohnout pravidla pro naturalizaci. Momentálně platí, že hokejista může reprezentovat novou zemi až poté, co v ní odehraje alespoň dvě sezony. Čína by sice ráda vsadila na vlastní hráče, ale nakonec se zřejmě bude muset podvolit tlaku světového hokeje.

Že je na tom před domácí olympiádou opravdu špatně, si všiml i časopis The Hockey News, který rozdělil tucet účastníků hokejového turnaje do čtyř kategorií.

Vedle jasných favoritů to byli ti, co mají určitou šanci na medaili (Česko, Švýcarsko, Německo), dále outsideři a… Čína. "Je děsivé si představit, co se čínskému týmu stane, až narazí na Kanadu a USA. Obě tyto reprezentace můžou posadit své nejlepší hráče a stejně zvítězí dvouciferným rozdílem i ve spánku," dodal magazín.