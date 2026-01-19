Chytil se opřel do Rulíka: Ranil mě i moji rodinu. Neříkal pravdu a ani mi nezavolal

Hokejový útočník Filip Chytil se ohradil proti vyjádřením reprezentačního trenéra Radima Rulíka, proč jej nezařadil do nominace na olympijské hry v Miláně. Šestadvacetiletý hráč Vancouveru je od poloviny října, kdy utrpěl další otřes mozku, na marodce.
"Chtěl jsem jet (na olympiádu) a byl bych velmi hrdý, že bych mohl reprezentovat svou zemi. Ale víte, někdy nastane taková situace... Trenér na tiskové konferenci řekl některé věci, které nebyly pravda a byly trochu vymyšlené,“ řekl Chytil zámořským novinářům po nedělním tréninku Canucks.
"Nikdy mi ani nezavolal a řekl pár věcí, které ranily mou rodinu a hodně ranily i mě, protože to vůbec není pravda," dodal.
Rulík na tiskové konferenci před dvěma týdny uvedl, že hlavním důvodem, proč jej do kádru pro turnaj nezařadil, je Chytilův zdravotní stav a nejistota, kdy opět začne hrát.
"Prognózy byly, že naskočí před čtrnácti dny, ale zatím nenaskočil. Pro nás je to varianta, jen pokud by z toho výběru někdo vypadl," řekl Rulík s tím, že komunikoval s hráčovým agentem.
Odchovanec Zlína startoval na čtyřech světových šampionátech, naposledy reprezentoval před třemi lety.
"Vystavilo mě to do špatné psychické situace, i celou mou rodinu. Takže z toho nejsem nadšený. Teď se ale soustředím hlavně na své zotavení a Canucks, když olympiáda nedopadla. Chci se brzy vrátit a hrát co nejlépe," řekl Chytil.
Generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr označil situaci za nešťastnou.
"Trenér kontaktuje hráče, které chce nominovat a kteří jsou zdraví. Filip zdravý nebyl a Radim Rulík komunikoval s jeho agentem, od kterého měl informace. Otřes mozku je komplikovaná záležitost, sami hráči většinou nevědí, kdy budou ready," uvedl Šlégr v prohlášení pro iDNES.cz a hokej.cz.
Hráče by podle jeho slov trenér nebo někdo z realizačního týmu kontaktoval v případě, že by v době nominace začal nastupovat do zápasů.
"Do té doby mi to nepřijde smysluplné. Nemyslím to zle. Neměli bychom se pouštět do takových veřejných vyjádření. Myslím, že až to Radim uvidí, zvedne telefon a zeptá se Filipa, o co jde. My žádnému hráči ubližovat určitě nechceme. Ani jeho rodině. V žádném případě. Přijde mi to hrozně nešťastné, protože jsme o něm opravdu uvažovali," řekl Šlégr.
Smrt přišla po větru. Sověti 13 let tajili masakr, který způsobil chybějící filtr
Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.
Tři mrtví. Na Děčínsku se střílelo na městském úřadě, na místo spěchá ministr
Žena a muž zahynuli při útoku střelce na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Šest dalších lidí utrpěli zranění. Střelce zneškodnili policisté, je rovněž mrtvý. Uvedli to na síti x.
ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.
Obří senzace na český účet. Lehečka podlehl soupeři, který hrál druhý zápas v kariéře
Měla to být snadná práce na úvod. Jiří Lehečka nastoupil v 1. kole Australian Open proti kvalifikantovi Arthurovi Geovi. Jenže až 198. hráč světa, který do té doby sehrál na okruhu ATP jediný zápas (a prohrál), smetl českého favorita ve třech setech 7:5, 7:6, 7:5.
„Extrémně podivná“ srážka rychlovlaků ve Španělsku má nejméně 39 obětí
Počet obětí po srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Další desítky lidí utrpěly zranění.