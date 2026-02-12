Chtěla na start, ať se děje cokoli. Sáblíková se po nemoci loučí na "své" pětce
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařek na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Martinou Sáblíkovou v akci.
ŽIVĚSněmovna schválila v noci základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Sněmovna hlasy vládní koalice schválila v noci na čtvrtek základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošek se schodkem 310 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání už nyní nemůže měnit. Poslanci nyní mohou navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu.
Potrestaný Ukrajinec dostal od Zelenského medaili, krajan nesmí použít motto básnířky
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy. MOV mu dokonce odebral i akreditaci, vrátil mu ji až po třech hodinách. Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj mu nyní udělil Řád svobody
ŽIVĚČesko - Kanada 0:0. Pastrňák a spol. hrají s gigantem, a hned jsou v oslabení
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Kanadou.
ŽIVĚTrump ukončí zásah ICE v Minnesotě, operaci provázely protesty i střelba
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě. Ve čtvrtek to podle agentury AP prohlásil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.