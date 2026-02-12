Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

Chtěla na start, ať se děje cokoli. Sáblíková se po nemoci loučí na "své" pětce

Sport

Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařek na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Martinou Sáblíkovou v akci.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Schůze Poslanecké sněmovny, Alena Schillerová, Andrej Babiš
Schůze Poslanecké sněmovny, Alena Schillerová, Andrej Babiš
Schůze Poslanecké sněmovny, Alena Schillerová, Andrej Babiš

ŽIVĚSněmovna schválila v noci základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Sněmovna hlasy vládní koalice schválila v noci na čtvrtek základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošek se schodkem 310 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání už nyní nemůže měnit. Poslanci nyní mohou navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu.

Hraniční car Tom Homan hovoří na tiskové konferenci v Minneapolis v Minnesotě.
Hraniční car Tom Homan hovoří na tiskové konferenci v Minneapolis v Minnesotě.
Hraniční car Tom Homan hovoří na tiskové konferenci v Minneapolis v Minnesotě.

ŽIVĚTrump ukončí zásah ICE v Minnesotě, operaci provázely protesty i střelba

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě. Ve čtvrtek to podle agentury AP prohlásil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti.

Reklama
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Reklama
Reklama
Reklama