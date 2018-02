Velká bída. Čeští skokani skončili v závodě družstev desátí, vyhrálo Norsko

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Kvarteto Viktor Polášek, Vojtěch Štursa, Čestmír Kožíšek a Roman Koudelka obsadilo v týmovém závodě desáté místo.

Pchjongčchang - Norští skokané na lyžích vyhráli na olympijských hrách v Pchjongčchangu soutěž družstev před obhájci zlata z Německa, Polsko získalo bronz. Čeští reprezentanti Viktor Polášek, Vojtěch Štursa, Čestmír Kožíšek a Roman Koudelka uzavřeli své vystoupení v Koreji desátým místem.

Norové, kteří už v Koreji posbírali v individuálních závodech tři medaile, potvrdili s přehledem roli favoritů a slaví první olympijské týmové zlato v historii. Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang a Robert Johansson vedli před Němci už po prvním kole o dva body, ve druhém náskok ještě výrazně navýšili a triumfovali rozdílem 22,8 bodu.

Němcům zachránil stříbro vítěz ze středního můstku a stříbrný z velkého můstku Andreas Wellinger. Posledním pokusem je vrátil zpět před Polsko, které nakonec ztratilo 3,3 bodu.

Čeští skokané zaznamenali horší umístění v týmové soutěži jen v Salt Lake City 2002, kde skončili dvanáctí. Před čtyřmi lety v Soči byli sedmí. Od postupu do finále dnes Čechy dělilo 27,4 bodu.

"Nepostoupit do druhého kola, být desátí v družstvech, to je prostě velká bída," řekl Koudelka. "Pro nás i pro fanoušky, kteří nám drží pěsti, je to neuvěřitelné zklamání. Naschvál to neděláme, ale tak to prostě aktuálně je," doplnil.

Nejlepší pokus v družstvech předvedl právě Koudelka, který skočil 124 metrů. "Skok nebyl úplně nejhorší. Jasně, proti nejlepším je to pořád velká bída, ale na to, jak jsem tady skákal a celou sezonu se nedařilo, tak z olympiády neodjedu s hlavou sklopenou," řekl a doufal, že si ještě do konce sezony trochu zlepší náladu.

Naopak nejméně, jen 107 metrů, zvládl Vojtěch Štursa. "To je takový můj aktuální standard. Nepokazil jsem, ani jsem nepředvedl nic dobrého. Teď se s tím bude muset pracovat, potrénovat a nějak se z toho vyhrabat," řekl Štursa. Polášek zapsal na úvod soutěže 116 metrů a Kožíšek 111,5 metru.

Skoky na lyžích - družstva:

1. Norsko (Tande, Stjernen, Forfang, Johansson) 1098,5 b., 2. Německo (Geiger, Leyhe, Freitag, Wellinger) 1075,7, 3. Polsko (Kot, Hula, Kubacki, Stoch) 1072,4, 4. Rakousko 978,4, 5. Slovinsko 967,8, 6. Japonsko 940,5, 7. OSR 809,8, 8. Finsko 790,4, 9. USA 377,2, 10. ČR (Polášek, Štursa, Kožíšek, Koudelka) 370,1.