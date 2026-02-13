Přeskočit na obsah
Benative
13. 2. Věnceslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Čeští krasobruslaři schytávají kritiku za "AI kaši". Body dolů, hřímají v zahraničí

Sport

Přestože skončili šestnáctí, čeští krasobruslařští sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na sebe během olympijských her upoutali pozornost. Jejich vystoupení v rytmických tancích vzedmulo velkou vlnu kritiky. Jak uvedl časopis People, remix na hudbu kapely AC/DC, na který dvojice tančila, byl vygenerován pomocí umělé inteligence.

Milan Cortina Olympics Figure Skating
Kateřina a Daniel MrázkoviFoto: CTK
Reklama

Pro juniorské mistry světa z roku 2023 Mrázkovy jsou olympijské hry první vrcholnou akcí této sezony, protože na ME kvůli nemoci nestartovali. V rytmickém tanci doplatili na chybu v twizzlech a skončili sedmnáctí, ve volných tancích si o jedno místo polepšili.

Jejich vystoupení ovšem vyvolalo řadu emotivních reakcí. Kritika se na mladé Čechy snesla proto, že tančili na remix vytvořený umělou inteligencí.

Hudbu vytvořil s pomocí AI trenér páru Matteo Zanni. Mělo jít o remix na píseň Thunderstruck od rockové kapely AC/DC.

Krasobruslení je považováno za sport, který bývá spojovaný s emocemi, silnými příběhy a hudbou, jež má brát za srdce. Vyžaduje originalitu, osobitost a invenci.

Reklama
Reklama

Sourozenci Mrázkovi sice oficiální pravidla neporušili, ale podle zahraničních komentářů jejich rozhodnutí slouží jako depresivní symbol toho, jak jsme jako společnost naprosto „uvaření“.

Redaktor Sports Illustrated Mitch Goldich reagoval na vystoupení na sociálních sítích ještě ostřeji: „Měli by mi dovolit být porotcem v krasobruslení, abych za to mohl strhávat body. Sorry! Použili jste hudbu generovanou umělou inteligencí ve sportu, který je z 90 % o umění a lidské kreativitě!‘“

Jeden z komentářů na portálu SB Nation pak popsal olympijský večer jako nostalgickou přehlídku devadesátek, která vygradovala hudební stopou českého páru. Podle autora šlo o jakousi „AI kaši“, která se nápadně podobala písni New Radicals a výsledek evokoval parodii, která ztratila jakoukoli eleganci.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Connor McDavid na olympiádě v Miláně v zápase proti Česku
Connor McDavid na olympiádě v Miláně v zápase proti Česku
Connor McDavid na olympiádě v Miláně v zápase proti Česku

Čeští fanoušci? Cool, reagoval McDavid. Hvězdný parťák kvůli nervům nemohl spát

Při pohledu na tribuny během rozbruslení před zápasem Česka proti Kanadě měl člověk pocit, že místo olympiády v Miláně je zpátky na mistrovství světa v Praze. Čeští fanoušci zaplavili většinu míst v Areně Santa Giulia a přestože David Pastrňák a spol. vstup do hokejového turnaje nezvládli, atmosféra na stadionu byla parádní.

FILE PHOTO: A Starlink satellite internet system used by Ukraine
FILE PHOTO: A Starlink satellite internet system used by Ukraine
FILE PHOTO: A Starlink satellite internet system used by Ukraine

Rusové v Záporoží masivně ztrácejí pozice. Ukrajincům přišla pomoc z nečekané strany

Ukrajinská armáda postoupila v Záporožské oblasti. Podle vysokého úředníka NATO k tomu pomohlo vypnutí satelitního internetu Starlink, který ruské jednotky na frontě zneužívaly k řízení útoků a dronů. Společnost SpaceX terminály odpojila na žádost Kyjeva. Rusko teď čelí velkým potížím s velením, protože vlastní náhradu za systém Elona Muska zatím nemá.

Reklama
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House

ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama