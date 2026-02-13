Čeští krasobruslaři schytávají kritiku za "AI kaši". Body dolů, hřímají v zahraničí

Přestože skončili šestnáctí, čeští krasobruslařští sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na sebe během olympijských her upoutali pozornost. Jejich vystoupení v rytmických tancích vzedmulo velkou vlnu kritiky. Jak uvedl časopis People, remix na hudbu kapely AC/DC, na který dvojice tančila, byl vygenerován pomocí umělé inteligence.
Pro juniorské mistry světa z roku 2023 Mrázkovy jsou olympijské hry první vrcholnou akcí této sezony, protože na ME kvůli nemoci nestartovali. V rytmickém tanci doplatili na chybu v twizzlech a skončili sedmnáctí, ve volných tancích si o jedno místo polepšili.
Jejich vystoupení ovšem vyvolalo řadu emotivních reakcí. Kritika se na mladé Čechy snesla proto, že tančili na remix vytvořený umělou inteligencí.
Hudbu vytvořil s pomocí AI trenér páru Matteo Zanni. Mělo jít o remix na píseň Thunderstruck od rockové kapely AC/DC.
Krasobruslení je považováno za sport, který bývá spojovaný s emocemi, silnými příběhy a hudbou, jež má brát za srdce. Vyžaduje originalitu, osobitost a invenci.
Sourozenci Mrázkovi sice oficiální pravidla neporušili, ale podle zahraničních komentářů jejich rozhodnutí slouží jako depresivní symbol toho, jak jsme jako společnost naprosto „uvaření“.
Redaktor Sports Illustrated Mitch Goldich reagoval na vystoupení na sociálních sítích ještě ostřeji: „Měli by mi dovolit být porotcem v krasobruslení, abych za to mohl strhávat body. Sorry! Použili jste hudbu generovanou umělou inteligencí ve sportu, který je z 90 % o umění a lidské kreativitě!‘“
Jeden z komentářů na portálu SB Nation pak popsal olympijský večer jako nostalgickou přehlídku devadesátek, která vygradovala hudební stopou českého páru. Podle autora šlo o jakousi „AI kaši“, která se nápadně podobala písni New Radicals a výsledek evokoval parodii, která ztratila jakoukoli eleganci.
