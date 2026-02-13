Čeští fanoušci? Cool, reagoval McDavid. Hvězdný parťák kvůli nervům nemohl spát

Při pohledu na tribuny během rozbruslení před zápasem Česka proti Kanadě měl člověk pocit, že místo olympiády v Miláně je zpátky na mistrovství světa v Praze. Čeští fanoušci zaplavili většinu míst v Areně Santa Giulia a přestože David Pastrňák a spol. vstup do hokejového turnaje nezvládli, atmosféra na stadionu byla parádní.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Obrovské množství českých vlajek a hlasité fandění (především v první polovině zápasu) zaznamenali i zámořští novináři, kterých se do Itálie kvůli návratu hvězd NHL na olympiádu sjelo několik desítek.
Když po kanadské výhře 5:0 přišel do mix zóny Connor McDavid, obecně uznávaný jako nejlepší hokejista světa, jedna z otázek se týkala českých příznivců.
Co jste říkal na atmosféru, kterou Češi vytvořili?
"Velice cool. Ale stejně tak kanadští fanoušci. Bylo těžké je rozeznat, protože všichni byli v červením,“ pousmál se útočník Edmontonu, jenž k rozkladu Čechů přispěl třemi asistencemi.
"Víme, že tady bylo hodně Kanaďanů. Cítili jsme jejich podporu, cítili jsme národní hrdost. Porovnal bych to s atmosférou v play off NHL. Je skvělé být toho součástí,“ pokračoval.
Do Milána se mimořádně těšil. Pro jeho generaci, do které patří i Nathan MacKinnon nebo také čeští tahouni Pastrňák s Martinem Nečasem, je tohle první olympiáda v životě.
Ostatně právě MacKinnon, autor čtvrtého kanadského gólu, přiznal, jak na něj tlak pěti kruhů dolehl.
"Olympiáda je něco obrovského a byl jsem nervózní. Obvykle před zápasy v pohodě spím, ale tady mi to nešlo,“ řekl útočník Colorada. Ve třiceti letech ošlehaný mnoha bitvami, ověnčený cenami. Vítěz Stanley Cupu, mistr světa, ale přesto…
"Jsme dobří v tom, co děláme, na tomhle turnaji se však cítíme jako děti. První třetina byla těžká, nervózní jsme byli všichni,“ dodal MacKinnon.
V úvodním dějství Češi drželi s favoritem krok. Dvojitou šanci otevřít skóre měl David Kämpf, Radko Gudas nebo Jan Rutta předvedli zase několik povedených hitů.
"Češi hráli tvrdě, ale každý tady bude takhle hrát. My se s tím musíme vyrovnat a být stejně důrazní. Nejen Tom Wilson, Sam Bennett nebo Brad Marchand, zapojit by se měli všichni,“ zmínil McDavid.
"Jak zápas postupoval, rozhýbali jsme nohy. Podařilo se nám přečkat určitý nápor soupeře a pak jsme to naklonili na naši stranu. Čekali jsme těžký zápas, Češi nebyli předloni mistry světa pro nic za nic, ale myslím, že my jsme hráli skvěle,“ hodnotil.
Vysoké vítězství na úvod dává Kanaďanům výbornou šanci, aby ze skupiny prošli rovnou do čtvrtfinále a nezdržovali se zastávkou v předkole.
Naopak šance Čechů na přímý postup mezi nejlepší osmičku jsou hned po prvním zápase jen teoretické. V pátek odpoledne potřebují co nejvyšším rozdílem porazit Francii, Kanada si to večer rozdá se Švýcary.
